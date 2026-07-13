"Born Famous"
"Mein Vater hat mich nicht gesehen." Gloria-Sophie Burkandt spricht über das Leben als Tochter von Markus Söder
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
Ab Donnerstag, 16. Juli, 20:15 Uhr, spricht das Model Gloria-Sophie Burkandt in "Born Famous - Fluch oder Segen?" auf ProSieben und Joyn offen über das Leben als Tochter eines der bekanntesten Politiker Deutschlands, ihre persönliche Entwicklung und ihren Weg als Model und Autorin.
Ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Anstichtag auf dem Münchner Oktoberfest: Während Bayerns Ministerpräsident Markus Söder einen Termin nach dem anderen wahrnimmt, hofft seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt auf ein kurzes persönliches Treffen. Als er am Festzelt ankommt, bleibt kaum Zeit für ein kurzes Hallo. "Ich habe zugeschaut und habe gelächelt, aber mein Vater hat mich nicht gesehen", erzählt sie.
Das Model will seinen eigenen Weg gehen. "Ich möchte nicht immer Daddys Little Girl sein", sagt sie. "Ich würde gerne als Gloria-Sophie wahrgenommen werden, nicht als Tochter von."
Die Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" begleitet zudem Summer Terenzi. Die Tochter von Sarah Connor spricht zum erstmals offen über ihre Erkrankung: "Viele Leute wissen nicht, dass ich selbst schon ganz viel hinter mir habe". Josefine Scholl nimmt die Kameras mit zu ihrem ersten Radiointerview gemeinsam mit ihrem Vater Mehmet Scholl. "Ich sehe mich schon als Spielerfrau.", spricht sie offen über ihren Freund Tom Bischof. Ganz privat bei Familie Pooth in Meerbusch bei der Oma: Diego Pooth besucht mit Freundin Louisa und französischen Bulldogge Daisy seine Oma. Mit Mutter Verona Pooth, Vater Franjo und Bruder Rocco ist in der Familie immer was los. "Oma ist der Hotspot der Family."
"Born Famous - Fluch oder Segen?" zeigt die Leben dieser besonderen Menschen und läuft ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.
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