Kaum wiederzuerkennen "Villa der Versuchung"-Kandidatin Tatjana Gsell: So sah sie früher aus Veröffentlicht: Vor 37 Minuten von Edwin B. Nach acht Jahren kehrt Tatjana Gsell ins Reality-TV zurück. Bild: IMAGO / APress, picture-alliance / dpa

Krasses Make-up, Schönheits-OPs und ihre platinblonden Haare: So kennt man Tatjana Gsell heute. Doch auf Bildern von früher - vor ihrer Zeit als Reality-Star - ist ganz klar eine Veränderung zum heutigen Erscheinungsbild zu erkennen. Nun sucht sie noch einmal die TV-Herausforderung als Kandidatin bei "Villa der Versuchung".

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Dunkle Haare: So sah Tatjana Gsell früher aus Bevor die TV-Diva in Reality-Formaten wie "Die Alm" für Schlagzeilen sorgte, sah Tatjana Gsell noch ganz anders aus. Geboren im Jahr 1971 als Tanja Elisabeth Gick, machte sie damals zunächst eine Ausbildung zur Kosmetikerin.

Das Bild wurde aufgenommen im Sommer 2000 in ihrer Nürnberger Villa. Bild: picture-alliance / dpa

Die Ehe zum Nürnberger Schönheitschirurgen Franz Gsell mit 45 Jahren Altersunterschied machte ihre ersten großen Schlagzeilen. Mit Anfang 20 war die gebürtige Fränkin seine Braut, stand ab dem Zeitpunkt im Rampenlicht und führte ein Glamour-Leben

Eine der ersten Sendungen mit Tatjana "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" auf Joyn streamen!

Das Luxus-Märchen, das im Albtraum endete 2003 kam dann das brutale Ende: An den Folgen eines Raubüberfalls starb Franz mit 76 Jahren und sie wurde zur Witwe. Damit begann der Albtraum erst. Die Ermittler hatten auch die Erbin im Visier und so kam sie für 173 Tage in U-Haft. Vom Vorwurf, für den Tod ihres Mannes verantwortlich zu sein, wurde sie freigesprochen. Doch das Schicksal hinterließ weiterhin tiefe Spuren in ihrem Leben. In den Jahren nach der Tragödie trieb sie ihre optische Verwandlung auf die Spitze: Aus der altbekannten brünetten Tanja wurde die platinblonde Tatjana Gsell, die rote Teppiche und das deutsche Reality-Fernsehen eroberte.

Tatjana hat ihr Reality-Debüt bei "Big Brother". Bild: imago/T-F-Foto

Mehr Detox, weniger Botox: Tatjana Gsell heute Nach vielen Skandalen und TV-Eskapaden zog sich die "Millionärswitwe" für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Heute wirkt Tatjana Gsell reflektierter und gefasster. Möglicherweise liegt ein Grund für die neue Bodenständigkeit in der Pflege ihrer demenzkranken Tante. Durch die Verantwortung hat sie ihren Lebensstil noch mal umgedacht: Statt Partys setzt sie heute auf eiserne Disziplin, so sagt sie es vor rund drei Jahren gegenüber der "Bild" im Interview: "Ich habe durch eine Detox-Kur gelernt, was eine richtige Ernährung mit unserem Körper, Haut und Immunsystem macht! Man wird deutlich leistungsfähiger und fit." Sie verzichtet komplett auf Alkohol und treibt viel Sport.

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Tatjana Gsell will nicht länger auf die Optik reduziert werden Aktuell ist Tatjana Single. Ihre letzte Beziehung hatte sie zum Sport-Manager Bernd Trendlekamp, aber ihre innigste Bindung vermutlich zu ihrem Chihuahua Horst. Die heute 55-Jährige bedauert, dass sie in der Öffentlichkeit oft nur auf ihr Aussehen reduziert wird. Bei der "Bunten" sagt sie über sich selbst: "Die Optik - klar, die schreckt viele ab. [...] Ich strahle vielleicht ein falsches Bild aus. Ich bin ein liebevoller, warmherziger, sehr positiver Mensch." Und genau das will sie uns beweisen! Sie plant ihr großes TV-Comeback dieses Jahr bei der "Villa der Versuchung".

Tatjana kommt wieder zurück ins Rampenlicht Bild: picture alliance / Eventpress