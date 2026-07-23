Reality-Star privat "Du hast ja krasse Augen!": So lernte "Villa der Versuchung"-Kandidatin Annika Kärsten-Hoenig ihren Ehemann Heinz kennen Aktualisiert: 09:57 Uhr von Lars-Ole Grap, Lena Maier Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig verbindet eine bewegte Liebesgeschichte. Bild: picture alliance / SvenSimon | VolkerEssler/SVEN SIMON

Monatelang stand sie als Stütze ihres Mannes Heinz Hoenig eher im Hintergrund, nun tritt Annika Kärsten-Hoenig selbst ins Rampenlicht. Doch wie haben sich die "Villa der Versuchung"-Kandidatin und ihr Mann überhaupt getroffen, wie hat sich die außergewöhnliche Liebesgeschichte entwickelt?

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Annika Kärsten-Hoenig: Krankenschwester, Autorin und Ehefrau von Heinz Hoenig Geboren wurde Annika Kärsten-Hoenig am 30. März 1985 in Blankenburg im Harz. Ihre berufliche Laufbahn begann sie fernab des Showbusiness als examinierte Krankenschwester. Später absolvierte sie zusätzlich eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Parallel dazu verfolgte sie über Jahre ihre Leidenschaft für das Theater. Am Harzer Bergtheater sammelte sie erste Bühnenerfahrung, bevor sie 2015 mit dem Verein "Theater Szene 38 e. V." eine eigene Bühne gründete. Dort ist sie bis heute als Autorin, Regisseurin und Schauspielerin aktiv. 2023 veröffentlichte sie unter dem Künstlernamen Anni.Ka Hoenig zudem die Biografie "Frühstück im Stehen: (M)Ein verrücktes Leben an der Seite von Heinz Hoenig".

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Gefühle wie ein "Blitzschlag": So zufällig lernten sich Annika und Heinz lieben Die Liebesgeschichte von Annika und Heinz Hoenig könnte aus einem seiner Filme stammen. Lange bevor sie sich trafen, war der Schauspieler eine feste Größe in ihrem Leben, wenn auch nur auf dem Fernsehbildschirm. Annikas Großmutter Jutta war ein riesiger Fan, und so musste die kleine Annika "quasi gezwungenermaßen jeden seiner Filme mitschauen". Die erste persönliche Begegnung im Jahr 2012 war dann purer Zufall. In Harlingerode, dem Ort, in dem Heinz Hoenig aufwuchs, lieferte Annika gerade Kaminholz bei einer Bekannten ab, als plötzlich der berühmte Schauspieler vor ihr stand. Die junge Frau war schüchtern, doch Hoenig brach sofort das Eis. Sein erster Satz zu ihr: "Du hast ja krasse Augen." Trotz dieses filmreifen Moments dauerte es noch sechs Jahre, bis aus Freundschaft Liebe wurde. Sie hielten sporadisch Kontakt, bis sie 2018 bei einem gemeinsamen Projekt wieder aufeinandertrafen. Heinz war da schon verliebt, wie Annika später lachend erzählte: "Ich habe das nicht gerafft." Der Funke sprang schließlich nach der Geburtstagsparty von Annikas Tochter über. Sie fuhr Heinz nach Hause, und es kam zum ersten Kuss. Annika erinnert sich:

Da habe ich mich unsterblich in Heinz verliebt. Annika

Für Heinz war es nicht weniger schicksalhaft. Er beschrieb seine Gefühle als einen "Blitzschlag" und hielt nur wenige Wochen später um ihre Hand an. Zum großen Altersunterschied von 34 Jahren hatte er eine klare Haltung:

Das Geburtsjahr spielt in der Liebe keine Rolle, wenn die Gefühle und Visionen stimmen. Heinz

Vor der Hochzeit holte er sich laut eigener Aussage sogar den Segen seiner 2012 verstorbenen ersten Frau Simone: "Ich habe mit Simone geredet, und sie ist einverstanden mit meiner neuen Liebe. Sie hat zu mir gesagt: 'Hey Alter, werde glücklich!'" 2019 wurde geheiratet.

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"Sie ist meine Retterin": Zusammenhalt in der schwersten Zeit Die wahre Zerreißprobe für ihre Liebe kam 2024. Nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp verschlechterte sich Heinz Hoenigs Gesundheitszustand dramatisch. Notoperation, künstliches Koma und 143 Tage auf der Intensivstation folgten. Annika wich ihm nicht von der Seite. Ihre Angst war greifbar: "Ich hab’ noch nie so große Angst in meinem Leben gehabt, wie jetzt. Ich weiß nur, ich will meinen Mann nicht verlieren", sagte sie damals. Mitten in dieser Phase voller Ungewissheit setzte das Paar im Frühjahr 2025 ein emotionales Zeichen und heiratete auf Sylt ein zweites Mal. Es war eine symbolische Geste, wie Annika auf Instagram erklärte: "Ich wollte Heinz mit dem zweiten Jawort symbolisieren, dass ich ihn auch jetzt [...] jederzeit wieder heiraten würde. Ja zu ihm. Ja zu uns. Ja zu einem gemeinsamen Leben. Ja in guten wie in schlechten Zeiten." Heinz Hoenig fasste seine Dankbarkeit später in einfachen, aber kraftvollen Worten zusammen:

Sie ist meine Retterin, sie ist alles. Heinz