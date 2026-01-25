"Habe abgenommen"
Nach Krankheit: Verona Pooth überrascht mit deutlichem Gewichtsverlust
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Huch, bei wem sind denn da die Kilos gepurzelt? Reality-Star und Moderatorin Verona Pooth hat auf Instagram mit einem neuen Post für offene Münder gesorgt. So viel vorweg: Freiwillig hat sie nicht abgenommen.
Verona Pooth schockt auf Instagram
Mit einer Diät oder einem Fitness-Experiment zur Traumfigur? Das hat Reality-Star Verona Pooth doch gar nicht nötig! Doch wie es scheint, hat die "Villa der Versuchung"-Moderatorin deutlich abgenommen - zum Schock ihrer Fans.
In einem neuen Post auf Instagram zeigt sich die 57-Jährige mit einem schulterfreien Jeans-Top mit langem, auffälligem Reißverschluss. Die braunen Haare trägt sie glatt und elegant hinter die Ohren gesteckt. Ihren Follower:innen fällt schnell auf: Die Reality-Ikone ist deutlich dünner geworden!
Verona Pooth lebt jetzt in Dubai! Doch weshalb ist sie eigentlich ausgewandert?
Das steckt hinter dem Gewichtsverlust
Eines muss man der Moderatorin zugute halten: Sie sagt gleich, was Sache ist. "Wie man sieht, habe ich abgenommen", erklärt sie.
Ich war drei Tage krank. Ich sag euch, das war kein Zuckerschlecken. Aber jetzt bin ich wieder fit wie ein Turnschuh.
Woran genau sie erkrankt war, behält Verona für sich. Viele Follower:innen zeigen sich begeistert von Veronas neuem Look - andere reagieren vor allem erleichtert, dass es ihr wieder gut geht.
"Atemberaubender Look", schwärmt eine Userin. "Großartig, Verona. Aber das Wichtigste: Hauptsache wieder gesund!", schreibt ein Fan. Auch Komplimente wie "Was für ein hübscher Augenschmaus!" oder "Welche Frisur steht dir eigentlich nicht?" häufen sich.
