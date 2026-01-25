"Habe abgenommen" Nach Krankheit: Verona Pooth überrascht mit deutlichem Gewichtsverlust Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Verona Pooth hat viel Gewicht verloren. Auf Instagram gibt die Moderatorin ein Update. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Huch, bei wem sind denn da die Kilos gepurzelt? Reality-Star und Moderatorin Verona Pooth hat auf Instagram mit einem neuen Post für offene Münder gesorgt. So viel vorweg: Freiwillig hat sie nicht abgenommen.

Verona Pooth schockt auf Instagram Mit einer Diät oder einem Fitness-Experiment zur Traumfigur? Das hat Reality-Star Verona Pooth doch gar nicht nötig! Doch wie es scheint, hat die "Villa der Versuchung"-Moderatorin deutlich abgenommen - zum Schock ihrer Fans. In einem neuen Post auf Instagram zeigt sich die 57-Jährige mit einem schulterfreien Jeans-Top mit langem, auffälligem Reißverschluss. Die braunen Haare trägt sie glatt und elegant hinter die Ohren gesteckt. Ihren Follower:innen fällt schnell auf: Die Reality-Ikone ist deutlich dünner geworden!

Das steckt hinter dem Gewichtsverlust Eines muss man der Moderatorin zugute halten: Sie sagt gleich, was Sache ist. "Wie man sieht, habe ich abgenommen", erklärt sie.

Ich war drei Tage krank. Ich sag euch, das war kein Zuckerschlecken. Aber jetzt bin ich wieder fit wie ein Turnschuh. Verona Pooth auf Instagram

Woran genau sie erkrankt war, behält Verona für sich. Viele Follower:innen zeigen sich begeistert von Veronas neuem Look - andere reagieren vor allem erleichtert, dass es ihr wieder gut geht. "Atemberaubender Look", schwärmt eine Userin. "Großartig, Verona. Aber das Wichtigste: Hauptsache wieder gesund!", schreibt ein Fan. Auch Komplimente wie "Was für ein hübscher Augenschmaus!" oder "Welche Frisur steht dir eigentlich nicht?" häufen sich.