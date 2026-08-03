Annika Kärsten-Hoenig startet heute mit "Villa der Versuchung" ihr Reality-TV-Debut. Dort trifft sie auf andere prominente Kandidat:innen, die sie zuvor noch nicht kannte. Schön, dass dann eine Person mit ihr dort ist, die sie schon seit einigen Jahren kennt: Jenny Elvers.

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

"Gleich eine gute Bindung": Annika Kärsten-Hoenig freut sich über Mit-Kandidatin Jenny Elvers

In einem geschlossenen Raum auf viele fremde Menschen treffen und mit ihnen auch gleich in einem Zimmer zu schlafen, ist wohl nie ganz einfach. Schon gar nicht, wenn lauter Kameras alles filmen, was passiert. Wie schön, wenn dann doch nicht alle fremd sind. Im Interview erzählt uns Annika Kärsten-Hoenig, mit wem sie sich bei ihrem Reality-Debüt besonders gut verstanden hat. "Das war Jenny." Gemeint ist hier ihre Mit-Kandidatin in der "Villa der Versuchung", Jenny Elvers. Die Begründung liefert die Ehefrau von Schauspieler Heinz Hoenig auch direkt: "Weil wir uns schon vor diesem Format kannten. Heinz und Jenny kennen sich ja schon 20, 30 Jahre."

Sie erinnert sich an die Zeit, als sie Jenny Elvers kennengelernt hat, noch lange vor den Dreharbeiten zur "Villa der Versuchung": "Wir hatten gleich eine super Verbindung". Den Moment, als sie Jenny dann in der Villa wiedersah, schildert sie lebhaft: "Oh mein Gott, da sind mir natürlich auch tausend Steine vom Herzen gefallen."

Über die Zeit der Dreharbeiten berichtet uns Annika, dass sie "schöne Gespräche geführt" haben. Das führt sie auf darauf zurück dass auch Jenny es nicht immer ganz leicht hatte im Leben: "Ich glaube, weil das alles Frauen sind, die eben auch viel in ihrem Leben erfahren mussten oder auch mit gewissen Schicksalsschlägen umgehen mussten, und deswegen hatte man da auch irgendwie gleich eine gute Bindung, weil man sich verstanden fühlte". Außerdem fügt sie hinzu: