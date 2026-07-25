Einblick in neue Staffel Krankenhaus-Fälle! Verona Pooth verrät vor "Villa der Versuchung"-Start: "Geht um Leben und Tod" Aktualisiert: Vor 5 Stunden von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Noch bevor die neuen Folgen starten, macht Moderatorin Verona Pooth ihre Fans neugierig. In einem Interview verrät sie, warum die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" alles bisher Dagewesene übertreffen soll. Von Krankenhaus-Fällen und unerwarteten Wendungen ist auch die Rede.

Noch bevor die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" losgeht, sorgt Moderatorin Verona Pooth für große Erwartungen. In einem auf Instagram veröffentlichten Interview verrät sie, dass die Zuschauer:innen sich auf besonders emotionale und turbulente Folgen einstellen können. Schon ihre ersten Worte lassen aufhorchen:

'Villa der Versuchung' in der zweiten Staffel ist der absolute Wahnsinn! Verona Pooth

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Verona Pooth: "Es geht so heiß her" Moderatorin Verona Pooth verrät auf Instagram erste Details zur zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" und verspricht viele Überraschungen. Bild: Panama Pictures

Verona Pooth erzählt, dass sie viele der Prominenten vor den Dreharbeiten kaum gekannt habe. Gerade die Mischung der Persönlichkeiten habe jedoch für jede Menge Konflikte gesorgt.

Ich muss ganz ehrlich sagen: Es geht so heiß her - das ist der absolute Wahnsinn. Verona Pooth

Nach ihren Worten seien Intrigen in der Villa an der Tagesordnung gewesen. Kaum habe sich die Stimmung beruhigt, folge schon die nächste Überraschung. Besonders deutlich macht die 58-Jährige, dass die neue Staffel nichts für schwache Nerven sei:

Es geht um Leben und Tod - und es gibt sogar Krankenhaus-Fälle. Verona Pooth

Außerdem kündigt sie an, dass sich die Zuschauer:innen auf Ereignisse einstellen müssen, mit denen selbst sie als Moderatorin nicht gerechnet hat:

Es gibt Situationen, da ist einer ausgebüxt! Verona Pooth

Immer wieder hätten die Zeremonien für neue Wendungen gesorgt: "Es gibt auch eine Kandidatin, die einen mitten in der Staffel so überrascht, wo man gar nicht damit gerechnet hat."

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"Villa der Versuchung": Freiwillige Ausstiege und neue Gesichter Doch damit nicht genug. Laut Verona Pooth wollten einige Prominente die Villa sogar freiwillig verlassen. Gleichzeitig seien neue Kandidatinnen und Kandidaten eingezogen - sehr zum Unmut der übrigen Gruppe. "Es gibt ja auch Leute, die sagen: 'Ja, ich möchte freiwillig raus.' Dann hält die Gruppe einen wieder auf, dann gibt es neue Zugänge, aber die haben es wieder in sich." Die Reaktionen darauf hat sie selbst live am Monitor verfolgt.

Vor dem Start von "Villa der Versuchung" 2026: Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1 Ganze Folge Villa der Versuchung Die große Abrechnung Verfügbar auf Joyn Folge vom 25.08.2025 • 53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Hitze sorgt zusätzlich für explosive Stimmung Neben den Konflikten spielte offenbar auch das Wetter eine entscheidende Rolle. Gedreht wurde bei Temperaturen von rund 40 Grad °C - beste Voraussetzungen für gereizte Gemüter, wie Verona Pooth mit einem Lächeln erklärt.

Bei 40 Grad kann man auch nicht sagen, dass man etwas anderes erwartet als heiße Gemüter. Verona Pooth

Ob Intrigen, überraschende Neuzugänge oder dramatische Zwischenfälle: Nach den Worten der Moderatorin dürfte die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" vor allem eines werden - unberechenbar. Ab 3. August geht's los: immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.