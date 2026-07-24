TV-Karriere Jenny Elvers vor 32 Jahren: So sah der "Villa der Versuchung"-Star früher aus Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit diesem Foto hätten sie wohl nur die wenigsten sofort erkannt. Lange bevor Jenny Elvers in Reality-Shows für Gesprächsstoff sorgte, startete sie als junge Schauspielerin ihre TV-Karriere. Seitdem hat sich bei der Moderatorin und Schauspielerin einiges verändert.

Ob als Schauspielerin, Moderatorin oder Reality-Star - Jenny Elvers ist fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Ab 3. August (immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn) stellt sie sich in der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" einer neuen Herausforderung.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ein Blick zurück zeigt jedoch: Zu Beginn ihrer Karriere sah die heute 54-Jährige noch völlig anders aus. Vor allem alte Fotos sorgen bei Fans immer wieder für Überraschung.

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Mit 18 Jahren kaum wiederzuerkennen Wer Jenny Elvers heute kennt, verbindet sie mit ihren blonden Locken und ihrem glamourösen Auftritt. Auf Bildern aus ihrer Jugend wirkt sie dagegen deutlich natürlicher. Schmalere Augenbrauen, dezentes Make-up und ein anderer Stil prägten ihr Erscheinungsbild. Schon damals träumte sie von einer Karriere vor der Kamera. Ende der Achtzigerjahre ließ sie sich unter anderem in Los Angeles zur Schauspielerin ausbilden, bevor sie Anfang der Neunziger ihre ersten Rollen im deutschen Fernsehen übernahm.

Jenny Elvers startete Anfang der Neunzigerjahre ihre TV-Karriere. Diese Aufnahme entstand 1994, als sie 22 Jahre alt war. Bild: imago stock&people

Von Serienstar zur festen TV-Größe Es folgten Auftritte in Produktionen wie "Otto - Die Serie", "Der Elefant vergisst nie", "Männerpension" oder der Serie "Nikola". Auch als Moderatorin der Musiksendung "Top of the Pops" machte sie sich einen Namen. Später überzeugte sie zudem mit ihrer Rolle im Kinofilm "Knallhart", für die sie viel Lob erhielt. Jenny Elvers etablierte sich damit als feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche.

Rückschläge und ein mutiger Neuanfang Doch ihre Karriere verlief nicht ohne Krisen. Besonders ein TV-Auftritt im Jahr 2012 sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Jahre später sprach Jenny Elvers offen darüber und machte keinen Hehl aus ihrer damaligen Alkoholsucht.

Ich war brettervoll. Machen wir uns mal nichts vor. Jenny Elvers

Und weiter: "Ich habe das in der Sekunde gemerkt, wurde vom Fahrer abgeholt und merkte in der Maske: Nicht gut, aber bist ja Profi, kriegst du hin." Es folgten ein Entzug, eine Therapie und eine längere Auszeit. Heute spricht sie offen über diese schwierige Phase und setzt sich bewusst mit ihrer Vergangenheit auseinander.

Aufnahme aus dem Jahr 2014: Jenny Elvers strahlt auf dem "Roten Sofa". Zwei Jahre zuvor hatte sie sich ihrer Alkoholabhängigkeit gestellt und diese anschließend erfolgreich überwunden. Bild: imago/Lars Berg

Reality-TV wurde ihr zweites Zuhause Nach ihrem Neustart fand Jenny Elvers auch im Reality-TV eine neue Bühne. Ob "Promi Big Brother", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Club der guten Laune", "Prominent getrennt", "The 50" oder jetzt "Villa der Versuchung" - immer wieder stellt sie sich neuen Herausforderungen. Auch privat sorgte sie regelmäßig für Schlagzeilen. Beziehungen mit Schauspieler Heiner Lauterbach, Sänger Alex Jolig - mit dem sie Sohn Paul hat - und zuletzt Marc Terenzi standen häufig im Fokus der Öffentlichkeit. Heute präsentiert sich Jenny Elvers selbstbewusst, reflektiert und beruflich so aktiv wie lange nicht. Ihre beeindruckende Karriere zeigt: Hinter der TV-Blondine steckt weit mehr als nur ein bekanntes Gesicht.