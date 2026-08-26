Hört er auf?
"Mache kein Reality-TV mehr": Geht "Villa der Versuchung"-Star Thorsten Legat in den TV-Ruhestand?
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Jahrelang gehörte Thorsten Legat zu den lautesten und kämpferischsten Gesichtern im Reality-TV. Doch nach "Villa der Versuchung" zieht der frühere Fußballprofi eine klare Grenze. Und findet deutliche Worte für die Branche.
Wer Thorsten Legat kennt, kennt auch sein "Kasalla". Ob im Dschungelcamp oder im "Sommerhaus der Stars": Der ehemalige Fußballprofi ging in Reality-Shows selten leise durchs Ziel. Doch genau damit soll nun Schluss sein.
Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" kündigt Legat an, künftig auf Reality-Formate verzichten zu wollen. Seine Teilnahme an "Villa der Versuchung" soll demnach die letzte dieser Art gewesen sein.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Thorsten Legat blickt auf achtzehn Jahre im Fernsehen zurück
Die Entscheidung fällt nach einer langen TV-Karriere. Legat betont, wie dankbar er für die Möglichkeiten nach seiner Zeit als Profifußballer sei. Rund achtzehn Jahre lang habe er immer wieder Anfragen und Angebote bekommen.
Auch mit Gegenwind konnte er nach eigener Aussage stets gut umgehen. Schon während seiner Fußballkarriere polarisierte er und sei von Zuschauer:innen angefeindet worden. Statt ihn auszubremsen, habe ihn Kritik häufig zusätzlich angespornt.
Das stört ihn inzwischen an der Reality-Branche
Ein Grund dafür liegt für Legat hinter den Kulissen. Auf die Frage der "Neuen Osnabrücker Zeitung", wie stark bei solchen Produktionen Einfluss genommen werde, antwortet er:
Im Clip: Thorsten Legat überrascht mit 180-Grad-Wende
Ich darf da eigentlich nicht viel drüber sprechen, aber es wird verdammt viel manipuliert.
Auch bei der Auswahl der Teilnehmer:innen beobachtet er eine Entwicklung, die ihm missfällt. Nach seiner Einschätzung würden inzwischen vermehrt TikToker:innen für vergleichsweise geringe Gagen verpflichtet. Das heutige Reality-Geschäft sei ihm dadurch "zu billig" geworden.
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Selbst viel Geld kann Thorsten Legat nicht umstimmen
Dass es sich lediglich um eine vorübergehende Auszeit handelt, schließt Legat im Interview entschieden aus. Selbst eine besonders hohe Gage würde daran nach seinen Worten nichts ändern.
Mich sieht im Reality-TV kein Mensch mehr, nie im Leben.
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre seien für ihn eine Lehre gewesen. Damit endet für Legat ein TV-Kapitel, das seine Karriere nach dem Profifußball entscheidend geprägt hat. In "Villa der Versuchung" können die Zuschauer:innen ihn aktuell noch einmal in genau der Rolle erleben, mit der er über viele Jahre für Aufsehen gesorgt hat. Er gibt offen zu: "In diesem Experiment haben die Zuschauer mich ein Stück weit anders erlebt."
Gegen die anderen Kandidaten, die nur auf Show machen, komme ich da aber nicht an. Ich bin real und mache so etwas nicht.
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