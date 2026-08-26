Schräges Andenken
Paddy Kroetz fischt bei "Villa der Versuchung" Dolly Busters alte Socken aus dem Müll
Aktualisiert:von Martin Meyer
Villa der Versuchung
Von Porno-Talk bis Socken-Kult: Paddy ergattert ein skurriles Souvenir
Videoclip • 07:38 Min • Ab 12
Andere haben Fotos als Erinnerung, Paddy Kroetz nimmt aus der "Villa der Versuchung" ein paar alte Socken von Ex-Porno-Star Dolly Buster mit. Lustige Anekdote oder eklig? Hier erfährst du die ganze Geschichte und kannst sie im Clip noch mal ansehen.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Dolly Buster und Paddy Kroetz erneut im Sex-Talk
Seit Dolly Buster in die "Villa der Versuchung" eingezogen ist, scheint Paddy Kroetz ganz aufgeregt. Er durchlöcherte sie bereits mit Fragen zu ihrer Porno-Karriere und überrascht die anderen Promis mit flapsigen Sprüchen, die nicht allen gefallen. Annika Hoenig macht sich bereits Sorgen um sein Image, nachdem er bei der letzten Nominierung erzählte, dass er die Unterhaltungen mit Dolly in seinem Herzen und auch "ein kleines bisschen im Höschen" tragen würde.
Paddys neuester Streich wird da sicherlich keine Abhilfe bringen. In Folge 4 unterhalten sich Dolly und Paddy erneut über - wer hätte es gedacht - Sex. Paddy verrät, er lebe "seit zehn Jahren wie ein Mönch". Dolly ist überhaupt nicht überrascht. Sie hatte sowieso vermutet, dass Paddy asexuell sein könnte. Er wird nicht konkret, aber gibt zumindest zu: "Ich hab auch nicht so den Drang wie andere Menschen."
Socken-Gate: Warum nimmt Paddy Kroetz Dolly Busters Strümpfe mit?
Einen Drang nach einem kuriosen Andenken hat er kurze Zeit später aber sehr wohl. Als Dolly ihre getragenen Socken wegwirft, fischt er sie wieder aus dem Müll. Warum?
Zunächst findet Paddy es sehr dekadent, dass jemand Socken einfach wegwirft anstatt sie zu tragen. Der Kampf gegen Verschwendung ist allerdings nicht sein Grund, im Abfalleimer zu wühlen. Als er Jenny Elvers erzählt, dass Dolly ihre Socken weggeworfen hat, meint sie scherzhaft: "Bist du bescheuert? Die hättest du richtig teuer verkaufen können!"
Sie stachelt ihn ein wenig an und er kommt ins Grübeln: "Soll ich mir die mitnehmen? Dolly-Buster-Socken. Ich mein, wär ja schon lustig." Gesagt, getan. Paddy schnappt sich die getragenen Socken. Sie zu verkaufen, scheint aber nicht sein Plan zu sein.
Das ist ein schönes Andenken und eine schöne Geschichte einfach.
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