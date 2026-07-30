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"Villa der Versuchung": Annika Kärsten-Hoenig spricht über ihr größtes Opfer für Heinz
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Für Heinz Hoenig hat Annika Hoenig alles gegeben – emotional, körperlich und finanziell. Nun wagt sie mit der 2. Staffel von "Villa der Versuchung" einen ungewöhnlichen Schritt und verrät, warum es dabei auch ums Geld geht.
Als Heinz Hoenig 2024 mit akuten Herzproblemen und einer schweren bakteriellen Infektion ins Krankenhaus eingeliefert wurde, veränderte sich das Leben seiner Familie schlagartig. Der Schauspieler lag 143 Tage auf der Intensivstation, musste mehrfach operiert werden und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück ins Leben.
Für Ehefrau Annika Hoenig begann damit eine Zeit voller Sorgen – emotional, aber auch finanziell. Im Interview mit "Bunte" spricht sie jetzt offen darüber, welche Folgen die schwere Erkrankung ihres Mannes für die Familie hatte.
Trotz der wunderbaren Spenden und der finanziellen Unterstützung von Freunden und Fans von Heinz waren unsere Reserven total aufgebraucht.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Besonders schmerzhaft sei gewesen, dass sie sämtliche finanziellen Rücklagen aufbrauchen musste.
Auch meine Altersvorsorge ist draufgegangen, um das Leben von Heinz zu retten.
Die 41-Jährige ergänzt: "Da wir erst mal die Monate überbrücken mussten, in denen er keine Krankenversicherung hatte." Als Freiberufler war Heinz Hoenig damals nicht krankenversichert. Inzwischen verfügt er dank der Unterstützung seines Anwalts wieder über eine private Basisversicherung.
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"Villa der Versuchung" eröffnet Annika Hoenig neue Möglichkeiten
Nach den schwierigen Monaten geht Annika Hoenig nun einen völlig neuen Weg. Erstmals stellt sie sich einer Reality-TV-Show und gehört zum Cast der 2. Staffel von "Villa der Versuchung". Warum sie zugesagt hat, beantwortet sie ganz offen:
Ich bin ganz ehrlich: Natürlich geht es ums Geldverdienen.
Und weiter: "Deswegen bin ich dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Geld für meine Familie zu verdienen." Rückhalt bekam sie dabei auch von Heinz Hoenig. Der Schauspieler, der selbst bereits Reality-TV-Erfahrung gesammelt hat, bestärkte seine Frau darin, das Angebot anzunehmen.
Vor dem Start von "Villa der Versuchung" 2026: Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1
Wochenlang getrennt – eine große Herausforderung
Die Dreharbeiten bedeuteten jedoch, dass Annika Hoenig ihre Familie für mehrere Wochen verlassen musste. Zu Hause pflegt sie ihren Mann und kümmert sich außerdem um die beiden gemeinsamen Kinder, die 2020 und 2022 geboren wurden. Entsprechend schwer fiel ihr die Entscheidung.
Die größte Herausforderung war, die Verantwortung zeitweise abzugeben.
Sie ergänzt gegenüber "Bunte": "Einerseits aus Angst, was passieren könnte, andererseits wollte ich diese Last niemandem aufbürden."
Damit während ihrer Abwesenheit alles reibungslos funktionierte, übernahm eine enge Freundin die Pflege von Heinz Hoenig. Annika Hoenig bereitete sie sorgfältig auf alle Aufgaben vor. Am Ende sei ihre Sorge glücklicherweise unbegründet gewesen. Letztendlich habe alles "wunderbar geklappt".
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