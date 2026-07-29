Die Ösis mischen mit „Villa der Versuchung“: Mit diesen drei Österreichern startet die zweite Staffel Veröffentlicht: Vor 24 Minuten von Sophia Seidl Diese drei Österreicher stellen sich dem Reality-Experiment. Bild: Joyn

Luxus, Versuchungen und jede Menge Reality-Power: In der neuen Show "Villa der Versuchung" kämpfen zahlreiche Promis um den Sieg, darunter auch drei bekannte Gesichter aus Österreich. Wer sie sind und wofür sie bereits bekannt wurden, erfährst du hier.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Reality-Power aus Österreich in der "Villa der Versuchung" Luxus, Versuchungen und jede Menge Konfliktpotenzial: In "Villa der Versuchung" ziehen zahlreiche Reality-Bekanntheiten in eine luxuriöse Villa ein, doch der Schein trügt. Statt sich entspannt zurückzulehnen, müssen die Promis strategische Entscheidungen treffen und widerstehen immer wieder kostspieligen Versuchungen, die Auswirkungen auf das gesamte Preisgeld haben. Drei bekannte Gesichter aus Österreich sorgen in der "Villa der Versuchung" für heimische Reality-Power. Elsa Latifaj, Roland Ludomirska und Erik alias Satansbratan wollen in der Show beweisen, dass sie Nerven, Strategie und Durchhaltevermögen mitbringen.

Elsa Latifaj Mit Elsa Latifaj zieht eine der bekanntesten Reality-TV-Persönlichkeiten Österreichs in die "Villa der Versuchung" ein. Die Wienerin wurde 2021 durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" einem breiten Publikum bekannt und machte sich danach mit Auftritten in Reality-Formaten wie "Forsthaus Rampensau Germany" und "The 50" einen Namen. Das Format "Reality Backpackers" konnte sie nach einen Zusammenbruch sogar gewinnen. Auf Social Media begeistert sie Hunderttausende Fans mit Einblicken in ihren Alltag.

Erik alias Satansbratan Auch Erik, besser bekannt als Satansbratan, mischt in der zweiten Staffel der Realityshow mit. Der Wiener zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Content Creatorn und wurde mit seinen humorvollen Videos auf TikTok und Instagram bekannt. Mittlerweile hat er sich auch in der Reality-TV-Welt einen Namen gemacht. Gemeinsam mit seinem Kumpel Mio sicherte er sich in der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau" den Sieg. Mit seinen Auftritten bei "Match in Paradise" und "Promi Big Brother" sorgte Erik erneut für Schlagzeilen. Besonders seine Freundschaft mit Jimi Blue Ochsenknecht, die im Container entstand, begeistert Fans - sogar bis heute.

Roland Ludomirska Komplettiert wird das österreichische Trio von Roland Ludomirska. Der Wiener Unternehmer und Reality-TV-Teilnehmer wurde durch seine Teilnahme an der dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau" bekannt. Dort sorgte er bereits bei seinem Einzug in die Almhütte für Aufsehen, als er mit dem Helikopter anreiste, gemeinsam mit seinem Butler als Teampartner. Nach dem Bekanntwerden seiner Insolvenz will der Käse-Millionär nun in der "Villa der Versuchung" sein Glück versuchen. Kann Roland auf Luxus verzichten und den Jackpot für alle schonen oder lebt er auch in der Villa auf großem Fuß?

Auftritt Cheesy und sein Butler im "Forsthaus Rampensau" Forsthaus Rampensau Takedown mit dem Heli Verfügbar auf Joyn Videoclip • 02:18 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Wo und wann du "Villa der Versuchung" sehen kannst Wer bleibt standhaft und wer stellt die eigenen Bedürfnisse über die Gruppe? "Villa der Versuchung" ist ab Montag, 3. August um 20:15 Uhr in SAT 1 und auf Joyn zu sehen.