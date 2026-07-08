Comedy-Moment
"Villa der Versuchung"-Star Verona Pooth bringt Freundin mit Beauty-OP-Prank aus der Fassung
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Ein Anruf, ein "Ja" als Antwort auf jede Frage und eine gute Freundin: Verona Pooth zeigt auf Instagram, wie man aus einem simplen Telefonat beste Unterhaltung macht.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
"Villa der Versuchung" in SAT.1 und auf Joyn: Verona Pooth sorgt schon vor Staffel 2 für Gesprächsstoff
Ab dem 3. August moderiert Verona Pooth die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" in SAT.1 und auf Joyn. Das Prinzip: 14 Prominente ziehen gemeinsam in eine Villa ein und starten mit einem Jackpot von 250.000 Euro - doch jeder Luxus, den sie sich während der Show gönnen, wird direkt von dieser Summe abgezogen. Ob neues Bett, Pool, ein Airfryer Deluxe oder frische Outfits: Alles lässt sich kaufen, aber nichts davon ist umsonst. Sie moderiert aber nicht nur die täglichen Versuchungen, sondern zieht in ihren bekannten Abrechnungen auch Bilanz darüber, wer standhaft bleibt und wer sich dem Luxus hingibt.
Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehrt das Format jetzt mit neuen Kandidat:innen zurück und stellt erneut die Frage, wie viel Verzicht eine Gruppe für ein gemeinsames Ziel aufzubringen bereit ist. Bis es so weit ist, sorgt Pooth auf Instagram schon jetzt für Gesprächsstoff - mit einem Anruf, der zeigt, warum sie als eine der unterhaltsamsten Personen des deutschen Reality-TVs gilt.
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Vermeintlicher Besuch beim "Schönheitsdoc": Verona Pooth täuscht Beauty-Eingriff vor
In ihrem Instagram-Reel kündigt Verona Pooth zu Beginn ein Experiment an: "Ich werde jetzt meine Freundin Birte anrufen, und egal welche Frage sie mir stellt, ich werde auf alles mit Ja antworten." Was folgt, ist ein Telefonat, das zunehmend aus dem Ruder läuft. Die "Villa der Versuchung"-Moderatorin eröffnet ihrer Freundin Brite, sie befinde sich in Dubai und sei gerade beim "Schönheitsdoc" gewesen. Birte, erkennbar überrumpelt, hakt nach, was genau gemacht worden sei - ob es ein Facelift sei und, wenn ja, ganz oder nur teilweise. Auf jede einzelne Nachfrage folgt dasselbe knappe "Ja" - selbst als Birte wissen will, ob Pooth in Narkose gewesen sei oder als sie schließlich mit einem Augenzwinkern fragt, ob sie inzwischen Medikamente wie die "Ja-Pillen" nehmen müsse.
Der Witz an der Sache: Birte ist von Beruf Dermatologin, wie Pooth im Anschluss auflöst. Ihre Reaktion auf die vermeintlichen Enthüllungen dürfte entsprechend gemischt aus Sorge und Fassungslosigkeit bestanden haben. Konkrete Eingriffe nennt Pooth im Video zu keinem Zeitpunkt - das ständige Ja ist erkennbar Teil der Inszenierung und keine tatsächliche Bestätigung einzelner Beauty-Behandlungen. Am Ende kündigt sie bereits eine Fortsetzung an.
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"Ich musste so lachen": Verona Pooth begeistert Fans mit Instagram-Reel
Die Reaktionen unter dem Reel fallen überwiegend heiter aus. "Veronaaaaa, hahaha, ich musste so lachen", schreibt ein Fan. Eine andere Person bringt den Humor des Formats auf den Punkt: "Ein absolut herrlicher Trend, der zeigt, wie viel Charme und Humor in spontanen Momenten stecken kann. Solche ehrlichen und unbeschwerten Einblicke sind das schönste Entertainment."
Weitere Kommentare fallen kürzer aus, sind aber nicht weniger enthusiastisch: "Du bist der Knaller, du süße Maus", heißt es in einem Kommentar, während jemand ankündigt: "Das muss ich mit meiner Freundin auch mal machen." Andere beschränken sich auf ein knappes "Sympathische Freundin" oder schreiben: "Liebe Verona, ich liebe diesen Content, gerne mehr davon, macht richtig Freude."
Klar ist: Mit ihrer Mischung aus Selbstironie und Situationskomik trifft sie bei ihrem Publikum genau den richtigen Ton - und liefert damit auch einen kleinen Vorgeschmack auf die Spannung, die ihre Fans ab dem 3. August wieder in der "Villa der Versuchung" erwarten können.
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