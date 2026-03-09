Staffelstart "Watzmann ermittelt"-Star Barbara Weinzierl: So kam sie zum Fernsehen Veröffentlicht: 09:24 Uhr von teleschau - Hellmut Blumenthal Bei "Watzmann ermittelt" ist Barbara Weinzierl nach 67 Folgen längst nicht mehr wegzudenken. Bild: ARD / Sascha Ersfeld

Sie hatte schon viele TV-Rollen, machte Kabarett mit Dieter Hildebrandt und drehte mit Heiner Lauterbach: Barbara Weinzierl ist in allem zu Hause, was mit Bühne und Kamera zu tun hat. So lebt die Österreicherin, die in "Watzmann ermittelt" die Frau des Hauptdarstellers spielt.

Seit mittlerweile 67 Folgen kennen wir sie als Elisabeth "Elli" Beissl, Frau des Kriminalhauptkommissars Benedikt Beissl (Andreas Giebel) in "Watzmann ermittelt": Barbara Weinzierl. Die Schauspielerin füllt die Rolle mit Esprit und Empathie - das ideale Pendant zu ihrem knorrigen Gatten. In der Episode "Nur der Berg zählt" steht Elli unfreiwillig im Mittelpunkt: Sie verletzt sich bei einer Klettertour auf den Grünstein ihren Knöchel. Was ihren Partner nicht daran hindert, eifrig im Fall des erschlagenen Kletterstars Leon Stöhr zu ermitteln. "Nur der Berg zählt" ist die 69. Folge des beliebten Vorabendkrimis aus dem Raum Berchtesgaden - und der Start in die siebte Staffel des Formats. Sie wird am Mittwoch, dem 11. März, im Ersten ausgestrahlt. Doch wer steckt eigentlich hinter Elisabeth Beissl alias Barbara Weinzierl?

Der berühmte Vater des "Watzmann ermittelt"-Stars: Kurt Weinzierl Barbara Weinzierl kam, kein Scherz, am 1. April 1959 in Klagenfurt zur Welt. Und wechselte mit ihrer Familie in den ersten 17 Jahren ihres Lebens häufig den Wohnort. Grund dafür war ihr Vater Kurt, ein renommierter Schauspieler aus Theater, Film und Fernsehen. Ältere Semester mögen sich erinnern, dass der 2008 verstorbene Kurt Weinzierl mit Schauspiellegenden wie Hans Moser oder Therese Giehse zusammenarbeitete. Oder als cholerischer Polizeipräsident Heribert Pichl in der Serie "Kottan ermittelt" in schöner Regelmäßigkeit vom Kaffeeautomaten der Dienststelle übertölpelt wurde. Im Alter von 17 Jahren verschlug es Barbara Weinzierl schließlich nach München, wo sie bis heute lebt. Sie schmiss ihr Abitur, denn schon damals gehörte ihr Herz der Bühne. Zwei Jahre zuvor, berichtet sie auf ihrer Webseite, "war es mir erlaubt, bei den Luisenburgfestspielen in Wunsiedel in einem wunderbaren Rokoko-Kostüm auf einem der Felsen zu stehen und das erste Mal das Publikum von vorne zu sehen. Mit diesem ersten Auftritt war es um mich geschehen." Sie ging in München auf die Schauspielschule und trat damit als einziges von vier Kindern früh in die Fußstapfen ihres bekannten Papas. Dieser war von 1976 bis 1981 neben Dieter Hildebrandt Ensemblemitglied in Sammy Drechsels Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Auch Barbara war bald angefixt vom Kabarett: Schon mit 19 Jahren bildete sie zusammen mit Ottfried Fischer, Günther Knoll, Manfred Krause und Wolfgang Sell die Gruppe "Machtschattengewächse".

Erster TV-Auftritt 1980 in "Der Alte" In der ZDF-Krimiserie "Der Alte" tauchte Barbara Weinzierl im Juni 1980 erstmals im Fernsehen auf: Sie hatte eine kleine Nebenrolle in der Episode "Mord nach Plan". Die Episode ist im kostenlosen Stream auf Joyn zu finden. Es folgten Rollen in den verschiedensten TV-Formaten, etwa "Der Schwammerlkönig", "Der Fahnder", "Der Bergdoktor", "Ein Bayer auf Rügen", "Die Rosenheim-Cops" oder "Dahoam is Dahoam". Für Letzteres war sie später auch als Dialogautorin tätig. Und seit 2019 hat sie die feste Rolle der "Elli" in "Watzmann ermittelt". Hinzu kamen einige Kinorollen, zum Beispiel im Film "Willkommen bei den Hartmanns" aus dem Jahr 2016. Dort drehte Barbara Weinzierl zusammen mit Stars wie Senta Berger und Heiner Lauterbach. Ansonsten nahm die lebenslustige Österreicherin alles an, was mit Bühne zu tun hatte. Tourneen, Staatstheater, Kellertheater, Freilichtbühnen. "Wer mich angefragt hat, hat mich bekommen", heißt es auf ihrer Webseite. "Ich musste spielen, spielen, spielen - egal wo und unter welchen Umständen."

Die Pandemie machte Barbara Weinzierl zu schaffen Für sie als bühnenaffine Darstellerin war die Corona-Pandemie ab März 2020 beruflich besonders schwierig. Vielleicht sah sie auch deshalb einige der Maßnahmen und Entwicklungen kritisch, vor allem Auftrittsverbote, Impfung und Ausgrenzung von Andersdenkenden. "Man hat mich alles Mögliche genannt - von 'Schwurblerin' bis hin zu 'Aluhutträgerin' und 'Verschwörungstheoretikerin'", sagte sie 2022 in einem Interview mit dem Portal "Eventpepper". In diesem Zusammenhang warnte sie davor, der Kunst einen Maulkorb zu verpassen. "Wenn Künstler nur noch Kunst im Sinne der herrschenden Meinung machen können, dann ist das der Tod der Kunst. In meinen düstersten Visionen sehe ich uns in der Plastikwelt von Castingshows und von Faktenchecks geprüften Filmen oder Theateraufführungen." Außerdem habe sie gesehen, "was Angst aus Menschen macht. Und letztendlich ist es egal, ob ich Angst vor einem Virus, vor Armut oder vor einer Impfpflicht habe. Angst ist Angst und macht krank", bekundete Barbara Weinzierl.

Ihrem Privatleben gibt Barbara Weinzierl keine Bühne Informationen über Barbara Weinzierls Privatleben sind kaum zu bekommen. Sie hat einen Sohn namens Romeo, der, wie es heißt, aus ihrer Beziehung mit dem Radiojournalisten Tom Doch stammt. Ob die beiden noch ein Paar sind, ist nicht klar. Zu ihren Hobbys schreibt sie auf ihrer Webseite unter anderem "Traktorfahren, Freude verbreiten, Weißbier trinken und auch Granteln". "Watzmann ermittelt: Nur der Berg zählt" läuft am Mittwoch, 11. März, um 18:50 Uhr im Ersten. Zeitgleich ist die Episode im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.