Joko Winterscheidt würde Barbara Schöneberger nur zu gern bei "Wer stiehlt mir die Show?" sehen.

Seit Jahren begrüßt Joko Winterscheidt Promis bei "Wer stiehlt mir die Show?". Doch bei einer TV-Legende biss er bisher auf Granit: Barbara Schöneberger sagte ihm immer wieder ab.

Die Studiolichter gehen an, das Publikum jubelt. Auf dem Platz von Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?" könnte eigentlich längst Barbara Schöneberger sitzen. Genau darauf wartet der Moderator nämlich schon seit geraumer Zeit. Doch die beliebte Entertainerin macht es ihm offenbar nicht leicht.

"Wer stiehlt mir die Show?": Barbara Schöneberger als Wunschkandidatin

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" haben sich schon zahlreiche Promis Jokos verrückten Spielideen gestellt. Musiker:innen wie Shirin David und Bill Kaulitz waren ebenso dabei wie die Comedy-Größen Anke Engelke und Bastian Pastewka oder Schauspielstars wie Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Doch ein Name fehlt: TV-Liebling Barbara Schöneberger ließ Joko bisher abblitzen.

Im Gespräch mit "Gala" verriet der 47-Jährige nun, dass sie seine absoluter Favoritin ist. Viele Promis, die er unbedingt in der Show haben wollte, waren bereits dabei, andere werden noch kommen. Doch bei Barbara gibt es seit Jahren ein Problem - sehr zum Leidwesen des beliebten ProSieben-Moderators.

Mit einem breiten Grinsen beschreibt Joko die Situation auf seine ganz eigene Art. Barbara Schöneberger ist für ihn "der alte Aal", scherzt er.