TV-Zeitreise "Wer stiehlt mir die Show?": Bei Olli Dittrichs Retro-Gala kommen Joko fast die Tränen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Jetzt die ganze Folge ansehen! - "Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?" Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.11.2025 • 144 Min • Ab 6

Olli Dittrich macht aus "Wer stiehlt mir die Show?" eine schillernde Reise in seine Vergangenheit: Von den Beatles über Retro-Reklame bis zu einer Anekdote über den österreichischen Popstar Falco ist alles dabei. Da darf auch Dittsche nicht fehlen! Nach dem Finale wird's besonders emotional.

Comedy-Legende Olli Dittrich mopste Joko Winterscheidt in WSMDS-Folge 2 die Show. Im Opening nimmt der Comedian, der auch als Musiker erfolgreich ist, das Publikum mit auf eine Reise in seine musikalische Vergangenheit. Sein Motto: "Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit, die mich geprägt hat." Im stilechten Rüschenhemd macht "Olli 1" - Olli Schulz ist "Olli 2" - hinter den Drums den Beatles-Klassiker "Hey Jude" zu seinem Song.

"Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?": Retro-Feeling mit Reklame Olli Dittrich zieht das Retro-Thema durch: Aus Joko wird Yoko - als Hommage an Lennon-Witwe Yoko Ono: "I'm the one that broke the Beatles", sagt Joko grinsend. Olli Dittrich verwandelt sich in Schwarz-Weiß-Einspielern zu einer Ansagerin und wirbt als Arzt im Kittel in "Reklame"-Spots für "gesunde Kinderzigaretten" und Zahnpasta für gelbe Zähne. Neben den beiden Ollis, Joko Winterscheidt und Schauspielerin Karoline Herfurth komplettiert Wildcard-Kandidat Dennis aus Köln das Panel, er ist Podcaster. Schon in der ersten Gewinnstufe wird es hart: Bei "Die gespiegelten 5" reicht es nicht, richtig zu antworten, man muss überhaupt erst mal die Fragen entziffern können - die Olli Dittrich in Spiegelschrift notiert.

Plötzlich steht Dittsche im WSMDS-Studio! Den Spiele-Klassiker "The Song Song", bei dem zwei Lieder vermischt werden, gibt es dieses Mal in der Beatles-Edition. Bei "Es Paar einmal" erkennt Karoline Herfurth viele prominente (Ex)-Pärchen. "Wo bin ich denn eigentlich hier gelandet?", fragt sich "Olli1", der das Spiel mit Bademantel und Adiletten als seine berühmte Kunstfigur "Dittsche" moderiert.

Der "Perückensauger" geht um Für viel Gelächter sorgt das Spiel "Ich glaub, ich werd' perückt!" Die Kandidat:innen müssen dabei Perückenträger:innen im Publikum identifizieren - eine haarige Angelegenheit. Dabei hilft der "Perückensauger" - einmal am Kopf angesetzt wird eindeutig klar: Handelt es sich bei der Haarpracht um ein Original oder um eine gekonnte Fälschung?

Wie bitte? Olli Dittrich lehnte Falco ab! Mit einer Bemerkung am Rande verblüfft Olli Dittrich alle: Er erzählt, dass er als Mitarbeiter des Plattenlabels Polydor einst ein Demo-Tape eines gewissen Falco in die Finger bekam - und ablehnte. Es handelte sich dabei um Falcos späteren Welthit "Der Kommissar". Olli Dittrich: "Ich dachte, das versteht doch eh keiner." Joko ist fassungslos. Olli grinst: "Und trotzdem stehe ich heute hier."

Kanzler:innen-Duell mit prominenter Unterstützung Politik-Journalist Markus Feldenkirchen unterstützt Moderatorin Katrin Bauerfeind im Halbfinale. Der Spieleklassiker "Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen!" kommt in der Kanzler:innen-Duell-Version daher. Knallhart: Joko Winterscheidt quatscht Karoline Herfurth platt. Diese und alle weiteren Spielrunden kannst du jederzeit kostenlos auf Joyn im Streaming anschauen!

Finale: Kann sich Joko seine Show zurückholen? Spoiler-Warnung: Mit drei Bierflaschen (anstelle von Münzen) geht Joko bestens gerüstet ins Finale gegen Olli Dittrich - und zieht durch. Am Ende steht fest: Joko Winterscheidt hat sich seine Show zurückgeholt! Der Abend endet für den alten und den neuen Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?" beinahe mit Tränen - Freudentränen. Olli Dittrich hatte seine Moderation von #WSMDS zuvor bereits als "ein Highlight" seiner Karriere bezeichnet. Joko bedankt sich bei Olli 1 mit einer wahren Lobeshymne auf die TV-Legende, die diese einzigartige Folge moderiert hat.