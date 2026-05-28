"Wer stiehlt mir die Show?"
Barbara Schöneberger bringt Joko ins Schwitzen: Warum kommt sie nicht?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Seit Jahren begrüßt Joko Winterscheidt Promis bei "Wer stiehlt mir die Show?". Doch bei einer TV-Legende biss er bisher auf Granit: Barbara Schöneberger sagte ihm immer wieder ab.
"Wer stiehlt mir die Show?" Genialer Rätselspaß mit Joko
Die Studiolichter gehen an, das Publikum jubelt. Auf dem Platz von Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?" könnte eigentlich längst Barbara Schöneberger sitzen. Genau darauf wartet der Moderator nämlich schon seit geraumer Zeit. Doch die beliebte Entertainerin macht es ihm offenbar nicht leicht.
"Wer stiehlt mir die Show?": Barbara Schöneberger als Wunschkandidatin
Bei "Wer stiehlt mir die Show?" haben sich schon zahlreiche Promis Jokos verrückten Spielideen gestellt. Musiker:innen wie Shirin David und Bill Kaulitz waren ebenso dabei wie die Comedy-Größen Anke Engelke und Bastian Pastewka oder Schauspielstars wie Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Doch ein Name fehlt: TV-Liebling Barbara Schöneberger ließ Joko bisher abblitzen.
Im Gespräch mit "Gala" verriet der 47-Jährige nun, dass sie seine absoluter Favoritin ist. Viele Promis, die er unbedingt in der Show haben wollte, waren bereits dabei, andere werden noch kommen. Doch bei Barbara gibt es seit Jahren ein Problem - sehr zum Leidwesen des beliebten ProSieben-Moderators.
Mit einem breiten Grinsen beschreibt Joko die Situation auf seine ganz eigene Art. Barbara Schöneberger ist für ihn "der alte Aal", scherzt er.
Die ist so glitschig, die kriegst du nicht.
Dabei scheint es nicht an fehlendem Kontakt zu liegen. Laut Joko laufen die Gespräche meistens ähnlich ab. Erst sei Barbara am Telefon "immer ganz nett", erzählt er weiter. Doch am Ende komme dann doch wieder ein Korb: "Ach nee, da kann ich leider nicht."
So verrückt ist die beliebte ProSieben-Show
Davon träumt Joko wirklich
Trotz aller Absagen gibt der Entertainer die Hoffnung nicht auf. Besonders spannend findet er die Vorstellung, dass Barbara Schöneberger die Show selbst übernimmt - natürlich nur, wenn sie gegen Joko gewinnt.
Vielleicht wäre es sogar so gut, dass ich nie wieder ran darf. Vielleicht, Barbara, bleibst du einfach fern!
Ganz ausgeschlossen scheint ein Auftritt also noch nicht zu sein. Die Einladung an Schöneberger steht jedenfalls weiterhin. Eine gemeinsame Staffel wäre für ihn sogar "ein inneres Blumenpflücken!"
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