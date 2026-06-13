Livestream auf Twitch Unfall auf dem Weg ins WSMDS-Studio? Joko und Knossi erleben kurzen Schreck-Moment Aktualisiert: Vor 44 Minuten von C3 Newsroom Garant für Unterhaltung: Am Donnerstag war Jens "Knossi" Knossalla mit Joko unterwegs. Bild: picture alliance/dpa

Mitten im Gespräch wird es plötzlich laut. Joko Winterscheidt und Knossi erschrecken auf dem Weg zum Dreh von "Wer stiehlt mir die Show?" gewaltig. Was zunächst nach einem Unfall aussieht, sorgt kurz darauf für jede Menge Gelächter.

Ein typischer Knossi-Livestream auf Twitch: Beste Stimmung herrscht im Auto, Joko Winterscheidt und Jens "Knossi" Knossalla sind auf dem Weg ins Studio von "Wer stiehlt mir die Show?", als das Gespräch plötzlich eine unerwartete Wendung nimmt. Alles beginnt mit einer harmlosen Frage. Joko möchte wissen, ob jemand schon einmal in einen Pool gepinkelt hat. Knossi antwortet gewohnt offen und sorgt direkt für Lacher.

Ich habe auch schon mal ins Waschbecken gepinkelt! Und täglich in die Dusche. Knossi

11 Staffeln Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt mir die Show? Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Joko als Kandidaten heraus, um ihm die Show zu stehlen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wenig später fragt der Twitch-Streamer den beliebten ProSieben-Moderator, ob er als Kind auch schon einmal in die Badewanne gepinkelt habe. Joko reagiert gelassen und antwortet mit einem Schmunzeln, dass das vermutlich schon vorgekommen sei.

Joko und Knossi geschockt: Plötzlich ruckelt das Auto Doch genau in diesem Moment wird das Gespräch abrupt unterbrochen. Mit einem heftigen Ruckeln bleibt das Auto plötzlich stehen und bringt beide Insassen völlig aus dem Konzept. Für einen kurzen Augenblick scheint niemand zu wissen, was gerade passiert ist. Knossi vermutet sofort, dass das Fahrzeug möglicherweise einen Bordstein erwischt haben könnte. Fehlanzeige! Die Überraschung steht beiden deutlich ins Gesicht geschrieben. Hat der Fahrer des Wagens einen Unfall gebaut?

Oh, oh. Das war der Bordstein! Knossi

Von einem Unfall kann allerdings keine Rede sein. Der unerwartete Ruck entpuppt sich letztlich als harmloser Zwischenfall. Ein Schreckensmoment war es trotzdem.

Lachen über den Schreck: Joko macht einen Witz draus Wer Joko Winterscheidt kennt, ahnt bereits, wie die Situation endet. Statt lange über den Vorfall nachzudenken, macht er daraus direkt einen Comedy-Moment.

Das würde ich auf jeden Fall in der Slow-Mo sehen, wie wir gerade geguckt haben. Das war, glaube ich, das Ehrlichste, was man sich an Reaktion wünschen kann. Joko Winterscheidt