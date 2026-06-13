Behind the Scenes mit Jens Knossalla Knossi bei "Maischberger": So lief der spontane Twitch-Stream mit Joko am Rande von "Wer stiehlt mir die Show?" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Edwin B. Auf Joyn ansehen Hintergrund: So verlief Knossis steile Karriere Videoclip • 03:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach Bekanntgabe des Panels für die 12. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" war bereits zu erahnen, dass Promi-Teilnehmer Knossi etwas Verrücktes anstellen könnte. Im Zuge der aktuell in Berlin laufenden Produktion trat der Twitch-Streamer nun tatsächlich in Aktion und band Joko kurzerhand mit ein.

Unter dem Titel "Mit Joko in Berlin - Wir gehen rein" startete der kronentragende Gamer und Entertainer Jens Knossalla am 12. Juni, kurz nach 16 Uhr einen spontanen Livestream - mit Special Guest Joko Winterscheidt. Was genau Knossi, der derzeit als einer von drei Promis für Jokos beliebte Quiz-Show in Berlin vor der Kamera steht, zeigen würde - ob er zum Beispiel auch aus dem Studio von "Wer stiehlt mir die Show?" senden wolle -, erklärte er zum Beginn der Live-Übertragung zunächst nicht. Aber wer die sonstigen Streams von "König Knossi" kennt, wusste, dass es laut und unterhaltsam werden dürfte.

Sneak Peek in Adlershof: Knossi live im Fernsehstudio Gestartet wurde der Stream mitten in Berlin. Dort traf Knossi auf Joko und machte sich zusammen mit dem ProSieben-Moderator auf den Weg zu dessen alter Wohnung, in der er zu MTV-Zeiten gelebt hatte. Danach ging es holprig und mit Verspätung in Richtung Studio, also nach Berlin-Adlershof. Dort zeigte das Produktionsteam Knossi das Studio von "Experte für Alles". Es folgte eine exklusive Tour durchs Set der Polit-Talkshow "Maischberger" für den 39-Jährigen. Knossi hatte sichtlich Spaß. Zusammen mit Joko probierte er Requisiten an, spielte die "Maischberger"-Show nach und jagte Thomas Schmitt (Produzent von "Wer stiehlt mir die Show?").