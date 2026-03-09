Geniale Aktion bei WSMDS Nico Santos den Tränen nahe: Das ist die Schattenseite seiner Rückkehr zum "The Voice"-Stuhl Aktualisiert: Vor 35 Minuten von Edwin B. Wer stiehlt mir die Show? Nico Santos als Stuhldreher bei "The Voice Kids" Videoclip • 02:24 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Statt Joko Winterscheidt die Show zu stehlen, kehrt Nico Santos zurück zur "The Voice"-Familie. Was es mit seinem kuriosen neuen Job bei "The Voice Kids" auf sich hat und wieso der Ex-Coach beinahe weinen muss, erfährst du hier.

Zwar hat sich Nico Santos in der ersten Folge der 11. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" durchaus wacker geschlagen. Für den Einzug ins Finale reichte es jedoch nicht. Immerhin sorgte der ehemalige "The Voice"-Coach vor seinem Exit in der Quiz-Show von und mit Joko Winterscheidt für reichlich Unterhaltung.

Nicos Santos fliegt bei WSMDS raus … Mal verwechselt der Musiker den größten See Afrikas mit dem Fluss Nil, mal verschätzt er sich in der Geografie des Mittelmeers. Die Konsequenz: Nico Santos muss das WSMDS-Studio als zweiter Kandidat verlassen. Also geht es für ihn auf den berühmt-berüchtigten "Walk of Shame", wo ihn ein Quiz-Show-Abgang der besonderen Art erwartet.

… und landet bei "The Voice Kids" Jokos Initiative "After Show Solutions" sorgt dafür, dass Stars, deren Quiz-Karriere ein jähes Ende gefunden hat, eine zweite Karriere-Chance bekommen. Für Nico Santos bedeutet das die Wiedereingliederung in die "The Voice"-Familie, wenn auch etwas anders, als es der Ex-Coach gewöhnt ist. Welche wichtige Aufgabe ihn erwartet, siehst du oben im Video.