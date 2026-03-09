Wer hat die erste Folge gewonnen? "Wer stiehlt mir die Show?": Joko Winterscheidt ist der Gewinner - Andrea Petkovic im Finale knapp geschlagen Aktualisiert: 08:40 Uhr von Edwin B. Wer stiehlt mir die Show? Im Clip: Das spannende Finale der ersten Folge Videoclip • 21:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die neue Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" ist gestartet. Mini-Gameshows, Zeichnungen aus dem Publikum und eine ProSieben-Hitparade - hier gibt's alle Highlights zum Nachschauen und Nachlesen. Inklusive Antwort auf die Frage: Wer hat gewonnen und wird Folge 2 moderieren?

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Das sind die Kandidat:innen der 11. Staffel von WSMDS Sie wollen Joko Winterscheidt die Show stehlen: Ex-Tennisspielerin und Moderatorin Andrea Petković

Sänger und "The Voice"-Coach Nico Santos

Moderator und Kabarettist Till Reiners

Wildcard-Kandidatin in Folge 1: Medizinstudentin Lotti

Guten Freunden gibt man drei "Quizchen" Gleich zu Beginn testet Joko Winterscheidt seine neuen Herausforderer und Herausforderinnen mit Mini-Varianten berühmter Quiz-Formate, darunter "Gefragt Gejagt" mit einem überraschend jungen Jäger und "Millionärchen" mit einem Telefonjoker, der so klein ist wie die Studios der einzelnen "Quizchen". Den Anfang macht "Wer weisschen sowas?", ganz klar angelehnt an das Original "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume. Diesen löst Joko kurzerhand mit seinem "Kai Pad" ab.

Qualifikation: Vom Mini-Studio zu "Wer stiehlt mir die Show?" Die Runde gewinnen Wildcard Lotti und Till Reiners und dürfen damit das Mini-Studio verlassen. Nico Santos und Andrea Petković werden bei "Gefragt Gejagt" vom 13-jährigen Henri gejagt. Nico wird vom besonders jungen Jäger nicht eingeholt und gewinnt. Andrea muss sich daraufhin durch "Millionärchen" kämpfen. Bei einer Chemie-Frage zur Ordnungszahl im Periodensystem zwingt Joko ihr einen Telefonjoker auf. Er ruft seinen guten Freund, den Schauspieler Matthias Schweighöfer, an. Die 15 Sekunden, die Joko Andrea für diesen Anruf gegeben hat, reichen nicht. Die zweite Frage beantwortet sie aber richtig und darf bleiben. Letztlich gelingt der ehrgeizigen Tennisspielerin die Qualifikation. Kann sie Joko im weiteren Verlauf die Show stehlen?

Nico Santos verwechselt Gewässer Beim Spiel in Kategorie 4 von "Wer stiehlt mir die Show?" muss das Publikum den Promis helfen. Dabei entsteht ein ikonischer Moment mit Nico Santos:

Wie heißt der größte See in Afrika? Der Nil! Nico Santos

Nach diesem Denkfehler nutzt Till Reiners seine Chance und beantwortete die Frage mit "Victoriasee" korrekt. Leider reicht es trotzdem nicht, um noch genug Punkte zu sammeln - Till Reiners scheidet als Erster aus.

Nico Santos hat einen setzen und landet bei "The Voice Kids" Nach der "ProSieben-Hitparade" noch voll kostümiert sind die verbliebenen Teilnehmer:innen alle gleichauf (mit jeweils 10 Punkten). Bei: "Ich hab einen setzen" müssen die Promis ihre Punkte auf Kategorien setzen. Niemand ist sicher. Andrea Petković und Lotti platzieren taktisch gestreut. Nico Santos, der laut Joko in seinem Outfit wie Rainer Langhans aussieht, geht aufs Ganze: 5 seiner 10 Punkte setzt er auf "Geografie des Mittelmeers". Er selbst ist auf Mallorca aufgewachsen und fühlt sich sehr sicher: "Das einzige, was ich wissen könnte, ist das." Doch dann die Frage: "Welche Insel liegt etwa 200 Kilometer südlich von Sizilien?" Nico tippt: Korsika. Richtig wäre jedoch: Malta. Der ehemalige "The Voice"-Coach fliegt raus. Doch keine Sorge "After Show Solutions" vermittelt den Sänger an den Kids-Ableger seines altbekannten Fernsehformats - beim "Walk of Shame" ist Nico Santos den Tränen nahe.

Keine Münze für die Wildcard Lotti Überraschung: Andrea Petković, die zu Beginn die Letzte war, die sich für Jokos Show qualifiziert hatte, steht mit zwei Münzen im Halbfinale. Bei "Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen" müssen die Teilnehmerinnen Text von einem Teleprompter ablesen - mit Lücken, die es spontan zu füllen gilt. Lotti hat eine echt gute Runde, doch für die Münze reicht es nicht. Die Medizinstudentin, die nach eigener Aussage schon mit elf Jahren sämtliche Knochen bei ihren lateinischen Namen nennen konnte, hat Joko Winterscheidt nicht die Show gestohlen. Die Chance dazu erhält Andrea Petković im Finale.

Wer hat gestern "Wer stiehlt mir die Show?" gewonnen? Andrea Petković, die erste Sportlerin bei "Wer stiehlt mir die Show?", steht im Finale. Zuvor erwies sie sich als besonders hartnäckige Kandidatin. Diesen Kampfgeist hat die Ex-Tennisspielerin wohl aus ihrer Zeit als Profisportlerin mitgenommen. Die Münzen, die Andrea Petković in den letzten Runden gesammelt hat, kann sie jetzt nutzen, um falsche Antworten aufzudecken. Im Finale bekommt Joko für jede Frage automatisch einen Punkt - ganz egal, ob richtig oder falsch. Andrea kann sich aber mit ihren gesammelten Münzen retten. Setzt sie eine Münze, und Joko antwortet falsch, behält sie die Münze und blockiert seinen Punkt. Antwortet er jedoch richtig, verliert sie die Münze und Joko kassiert trotzdem. Wer zuerst fünf Punkte hat, dem gehört die nächste Show.

