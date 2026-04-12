Staffelfinale Andrea Petkovićs Tennis-Ausgabe bei "Wer stiehlt mir die Show?": Wer hat gewonnen? Veröffentlicht: Vor 9 Minuten von Edwin B. Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Andrea Petković die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 12.04.2026 • 138 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei Andreas "Show of Broken Dreams" wollen Till Reiners, Joko Winterscheidt, Nico Santos und Wildcard Hanna aus Barsinghausen den Staffelsieg von "Wer stiehlt mir die Show?" holen. Wer darf sich in ihrer Show mit Tennis-Flair im "Walk of Brain" verewigen?

Highlights der "Show of Broken Dreams" Andrea Petković ist diesmal die Moderatorin und eröffnet ihre Show wie ein Rockstar. Sie startet mit der ikonischen Michael-Jackson-Pose aus dem Superbowl 1993. Außerdem singt sie bei ihrem epischen Opening "Mr. Brightside" zusammen mit dem Panel. Ihr Thema: "Show of Broken Dreams". Im Studio hängen überall Kinder- und Jugendfotos von den teilnehmenden Promis. Sie widmet sich dem Träume-Erfüllen in dieser Folge: Joko hat sich als Kind immer ein ferngesteuertes Auto gewünscht und die jetzige Showbesitzerin hat ihm eins besorgt! Till fragt sie, was sein größter Traum war. Der ZDF-Kabarettist wollte immer Schauspieler werden. Diese Vorlage lässt sich die Darmstädterin nicht nehmen.

Ich hab eine super Rolle für dich, die du performen kannst: Spiel mal einen klugen Mann. Andrea Petković

Andrea bringt den Tennis in ihre Show Mit den "Die Grand Slam Five" rächt sich die Tennismoderatorin bei Joko für seine "leichten Fünf" und serviert dem Panel Tennisfragen. Und da es um Träume geht, lässt sie sich ihren in der Folge natürlich auch noch erfüllen: Sie möchte Wimbledon gewinnen. Wie? Indem sie gegen das Panel spielt. Bei "Win-Bledon" stellt die ehemalige Tennisspielerin den Kandidat:innen eine Frage. Sollte diese falsch beantwortet werden, kann man sich einen Punkt holen, indem man einen Aufschlag von ihr über das Netz bekommt. Ihre Gegner: Joko Agassi, Till Becker, Nico Nadal und Hanna Graf. Obligatorische Outfits dürfen natürlich nicht fehlen sowie prominentes Publikum wie Harry Styles!

Finale, oh, oh, oh! Bei der "Show of Broken Dreams" darf auch Nico noch ein Traum erfüllt werden: Er steht zum ersten Mal in dieser Staffel im Finale! Ob er die Show auch gewinnen kann? Bei einem Sieg im Staffelfinale wird man zwar keine weitere Show moderieren, aber man darf seine Stirn im "Walk of Brain" verewigen. Der Sänger hat nur einen Win's Cup aka eine Münze, also wird es für ihn eine harte Nuss. Wenn er auch nur einmal den Cup falsch setzt, ist es aus für ihn. Andrea ist eine hartnäckige Gegnerin, auch sie möchte ihre Stirn auf dem Zement verewigen. Katrin Bauerfeind verzichtet darauf, die Regeln zu erklären, erfüllt sich auch einen kleinen Traum und beschenkt uns mit einem fetzigen Saxophon-Solo.

Spoiler: Wer darf sich in dem "Walk of Brain" verewigen? Es steht 2 zu 3 für Andrea. Nico hat seinen Win's Cup noch nicht gesetzt und wartet noch auf den richtigen Moment.

Die nächste Frage: "Bis zu welcher Zahl wird im Tanzunterricht gezählt, um Schritte zu koordinieren?"

Nico weiß es direkt. Er tippt: "8".

Danke Detlef D. Soost! Nico Santos

Er setzt seinen Win's Cup. Aber auch Andrea kennt Detlef und fängt an zu nicken. Sie hat ebenfalls "8" geschrieben, und damit steht es fest! Andrea Petković gewinnt und wird nach Olli Schulz das nächste Mitglied des "Walk of Brains". Damit endet die elfte Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" mit der Siegerin Andrea Petković.