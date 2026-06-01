Drehstart der Quiz-Show Comedy-Queen, Basketball-Profi und Streaming-Star bei "Wer stiehlt mir die Show?" Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von Edwin B. #WSMDS: Comedy-Queen, Basketball-Profi und Streaming-Star- Das ist das Panel! Bild: Joyn

Produktionsstart für die 12. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?": In den sechs neuen Folgen der ausgezeichneten Quizshow von ProSieben und Joyn treten drei neue Promis an, um Joko Winterscheidt den Job abzujagen.

Ladys First! Gelingt ihr auch die erste Show-Übernahme? Die erste Person des Panels ist ein Multitalent: Synchronsprecherin, Autorin, Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und vor allem Komikerin. Sie stammt aus der Nähe von Köln und ist dort tief verwurzelt. Bei ihrer eigenen WDR-Show arbeitet sie mit demselben Musiker zusammen wie Joko: Sir Pryce (Gab) von den Mighty Winterscheidts - Keyboard-Spieler und Producer mit funky Sonnenbrille. Die Rede ist von Carolin Kebekus! In ihrer Show ist sie lustig, kreativ und gesellschaftskritisch. Eine Show-Übernahme dürfte ihr also leicht fallen, denn sie weiß, wie beste Unterhaltung funktioniert.

Vollzeit-Streamer, Teilzeit-Schreihals Das dürfte die größte Überraschung sein. Er ist der erste Streamer im Panel, bekannt durch seine lauten Auftritte im Internet. Er hat 2,5 Millionen Follower auf Twitch und trägt seine Krone, als wäre es sein Ausweis. Er wird die Dynamik im Panel aufheizen - es ist Knossi! Doch was macht Jens Knossalla (wie er gebürtig heißt) eigentlich in seinen Internet-Streams? Eine seiner verrücktesten Aktionen war seine eigene "Big Brother"-Variante: "Big Brother Knossi Edition". Für 57 Stunden zog er live mit einer 24/7-Übertragung in die originalen Big-Brother-Container. Ob er im Falle einer Showübernahme einen Livestream direkt von "Wer stiehlt mir die Show?" sendet?

"Big Brother - Knossi Edition" gibt es auch auf Joyn! Schaue dir hier die Zusammenfassung aus den Containern an

Jokos Kreis schließt sich - mit etwas "Magic" In der 11. Staffel hatte Joko Winterscheidt mit Andrea Petkovic erstmals eine Profi-Sportlerin als Herausforderin im Panel und war begeistert vom Ehrgeiz und der Power, die sie als Athletin mitbrachte. Zum Staffelfinale musste er die Show an sie abgeben. Eine der Fragen, die ihn den Sieg kosteten, lautete damals: "In welchem NBA-Team spielen die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner?" Joko wusste es nicht - besonders ärgerlich, weil der Moderator den Brüdern bereits online folgte und sogar schon mit ihnen geschrieben hatte. Nun wird Moritz Wagner aus dem Basketballteam der Orlando Magic als erster Sportler dem Panel beitreten. Er und sein Bruder sind bekennende Fans von "Circus HalliGalli". Moritz verriet Joko bereits, dass die Brüder mit der Show großgeworden seien - seine Teilnahme ist also ein echter Win für beide.

Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich. Moderator und "Showbesitzer" Joko Winterscheidt

Gang und gäbe ist bei "Wer stiehlt mir die Show" auch eine Wildcard pro Folge. Zuschauer:innen erhalten dadurch die Möglichkeit, für eine Ausgabe selbst Teil des Panels zu sein - und mit etwas Glück die Sendung zu stehlen.

Wie funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?" Bis zum Finale gibt es insgesamt drei Gewinnstufen mit insgesamt acht Kategorien. Am Ende jeder Stufe muss ein:e Kandidat:in des Panels die Sendung verlassen. Auf dem Weg ins Finale sammeln sie Punkte, die sie am Ende jedes Abschnitts gegen eine der berühmt-berüchtigten Münzen von Joko Winterscheidt eintauschen können. Diese kann man im Finale gegen ihn einsetzen, um ihm die Show zu stehlen und diese selbst zu moderieren. Denn im Finale sind Jokos Antworten immer richtig, wenn man die Münze nicht setzt, um ihn auffliegen zu lassen! Katrin Bauerfeind übernimmt als neutrale Moderation im Finale das Fragenstellen.