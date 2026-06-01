Drehstart der neuen Folgen Comedy-Queen, Basketball-Profi und Streaming-Star bei "Wer stiehlt mir die Show?": Das ist Jokos Quiz-Panel in Staffel 12 Aktualisiert: Vor 47 Minuten von Edwin B. Kurz vor Produktionsstart präsentiert Joko Winterscheidt (links) sich mit dem neuen WSMDS-Panel: Carolin Kebekus, Moritz Wagner und Jens "Knossi" Knossalla (v.l.n.r.). Bild: Joyn

Produktionsstart für die 12. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?": In den sechs neuen Folgen der ausgezeichneten Quizshow von ProSieben und Joyn treten drei neue Promis an, um Joko Winterscheidt den Job abzujagen.

Carolin Kebekus kommt zu WSMDS: Gelingt ihr die Show-Übernahme? Die erste Person des Panels ist ein Multitalent: Synchronsprecherin, Autorin, Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und vor allem Komikerin. Sie stammt aus der Nähe von Köln und ist dort tief verwurzelt. Bei ihrer eigenen WDR-Show arbeitet sie mit demselben Musiker zusammen wie Joko: Sir Pryce (Gab) von den Mighty Winterscheidts - Keyboard-Spieler und Producer mit funky Sonnenbrille. Die Rede ist von Carolin Kebekus! In ihrer Show ist sie lustig, kreativ und gesellschaftskritisch. Eine Show-Übernahme dürfte ihr also leicht fallen, denn sie weiß, wie beste Unterhaltung funktioniert.

Knossi gegen Joko: Vollzeit-Streamer und Teilzeit-Schreihals will ProSieben-Moderator werden Das dürfte die größte Überraschung sein. Er ist der erste Streamer im Panel, bekannt durch seine lauten Auftritte im Internet. Er hat 2,5 Millionen Follower auf Twitch und trägt seine Krone, als wäre es sein Ausweis. Er wird die Dynamik im Panel aufheizen - es ist Knossi! Doch was macht Jens Knossalla (wie er gebürtig heißt) eigentlich in seinen Internet-Streams? Eine seiner verrücktesten Aktionen war seine eigene "Big Brother"-Variante: "Big Brother Knossi Edition". Für 57 Stunden zog er live mit einer 24/7-Übertragung in die originalen Big-Brother-Container. Ob er im Falle einer Showübernahme einen Livestream direkt von "Wer stiehlt mir die Show?" sendet?

"Big Brother - Knossi Edition" gibt es auch auf Joyn! Schaue dir hier die Zusammenfassung aus den Containern an

NBA-Star Moritz Wagner: Joko-Fan wird zum Joko-Herausforderer In der 11. Staffel hatte Joko Winterscheidt mit Andrea Petkovic erstmals eine Profi-Sportlerin als Herausforderin im Panel und war begeistert vom Ehrgeiz und der Power, die sie als Athletin mitbrachte. Zum Staffelfinale musste er die Show an sie abgeben. Eine der Fragen, die ihn den Sieg kosteten, lautete damals: "In welchem NBA-Team spielen die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner?" Joko wusste es nicht - besonders ärgerlich, weil der Moderator den Brüdern bereits online folgte und sogar schon mit ihnen geschrieben hatte. Nun wird Moritz Wagner aus dem Basketballteam der Orlando Magic als erster Sportler dem Panel beitreten. Er und sein Bruder sind bekennende Fans von "Circus HalliGalli". Moritz verriet Joko bereits, dass die Brüder mit der Show großgeworden seien - seine Teilnahme ist also ein echter Win für beide.

Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich. Moderator und "Showbesitzer" Joko Winterscheidt

Gang und gäbe ist bei "Wer stiehlt mir die Show" auch eine Wildcard pro Folge. Zuschauer:innen erhalten dadurch die Möglichkeit, für eine Ausgabe selbst Teil des Panels zu sein - und mit etwas Glück die Sendung zu stehlen.

Wie funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?" "Wer stiehlt mir die Show?" unterscheidet sich nicht nur durch die prominenten Kandidat:innen, die einzelnen Spielrunden, die Art der Fragen und den Gewinn aus, der am Ende auf die Siegerin oder den Sieger wartet. Der gesamte Ablauf der Sendung sucht im deutschen Fernsehen und Streaming seinesgleichen. Das Quiz besteht aus drei Gewinnstufen. Die Herausforderinnen und Herausforderer versuchen bestmöglich zu punkten, nach jeder Gewinnstufe muss der oder die Kandidat:in mit dem niedirigsten Punktestand gehen (und landet auf dem berüchtigten "Walk of Shame"). Im Halbfinale kommt es zum direkten Duell zwischen den verbliebenen Kandidat:innen, eine oder einer zieht ins Finale ein und spielt dort gegen den aktuellen Moderator oder die Moderatorin der Sendung (in Folge 1 ist dies stets Joko Winterscheidt). Moderiert wird die Finalrunde von Katrin Bauerfeind. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf die folgende Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren und die Sendung nach den eigenen Vorstellungen anpassen.