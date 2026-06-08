"Skandal im Sperrbezirk"
Andrea Kiewel singt im "ZDF-Fernsehgarten" - doch der Song ist umstritten
Aktualisiert:von Julia W.
Schon zu Beginn des "ZDF-Fernsehgartens" am 7. Juni überraschte Andrea Kiewel mit einer spontanen Gesangseinlage. Dahinter steckt allerdings mehr als gute Laune, denn: Die Debatte um den Song schlug zuletzt hohe Wellen.
Normalerweise singen im "ZDF-Fernsehgarten" die Gäste und Gästinnen, nicht die Moderatorin. Am 7. Juni begrüßte Andrea "Kiwi" Kiewel ihre Zuschauer:innen auf dem Mainzer Lerchenberg jedoch selbst mit einer kleinen Gesangseinlage und stimmte einen der bekanntesten deutschen Partyhits an.
Der nächste "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, den 14. Juni
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Kiewel singt umstrittenen Song
"In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus. Damit in dieser schönen Stadt, das Laster keine Chance hat", sang Kiewel laut dem Portal "t-online" auf der ZDF-Bühne. Das Publikum erkannte den Titel sofort - und hatte auf Kiwis Nachfrage sogar die berühmte Telefonnummer "zweiunddreißig-sechzehn-acht" aus dem Song parat.
Ganz zufällig stimmte Kiewel den Song nicht an: Zu den Gästen der Ausgabe "Vier-Jahrzehnte-Mix" gehörte unter anderem die Spider Murphy Gang, die Anfang der 1980er-Jahre mit "Skandal im Sperrbezirk" einen ihrer größten Erfolge feierte. Doch der Song ist nicht unumstritten - und stand zuletzt im Fokus einer öffentlichen Diskussion.
Ist "Skandal im Sperrbezirk" ein problematischer Song?
Ende Mai hatte eine Diskussion um die Musikauswahl bei der Erlanger Bergkirchweih für Schlagzeilen gesorgt. Die städtische Gleichstellungs-Stelle empfahl den Veranstalter:innen, auf bestimmte Titel mit aus ihrer Sicht problematischen oder frauenfeindlichen Inhalten zu verzichten. Auf der Liste der unerwünschten Lieder fand sich neben "Layla" und "Nein heißt Ja" von G. G. Anderson auch "Skandal im Sperrbezirk".
Andrea Kiewel hielt das aber nicht davon ab, den Klassiker zum Besten zu geben. Neben der der Spider Murphy Gang waren an diesem Sonntag unter anderem auch Nino de Angelo, Moderatorin Ramona Leiß, Fools Garden, Captain Jack und Paul Potts in der Sendung zu Gast. Mit ihnen unternahm Kiewel zum 40. Jubiläum des "ZDF-Fernsehgartens" eine Reise durch alle vier Jahrzehnte der Show.
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