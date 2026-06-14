"ZDF-Fernsehgarten" im WM-Fieber: Diese Gäste sind heute dabei

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"Fußball-Party"

"ZDF-Fernsehgarten" 2026 im WM-Fieber: Diese Gäste empfängt Andrea Kiewel heute zur "Fußball-Party"

Veröffentlicht:

von Julia W.

Andrea Kiewel im WM-Fieber: Der "ZDF-Fernsehgarten" steht am 14. Juni unter dem Motto "Fußball-Party".

Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Das erste Deutschlandspiel der Fußball-WM 2026 wirft seine Schatten voraus. Passend dazu steht auch der "ZDF-Fernsehgarten" heute ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft: Am 14. Juni 2026 begrüßt Andrea Kiewel ihr Publikum zur "Fußball-Party" – mit dazu passender Gästeliste.

Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" am 14. Juni 2026

Bald verfügbar
Heute, 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten

"ZDF-Fernsehgarten" feiert "Fußball-Party"

Verfügbar auf Joyn120 Min

Anfang Mai startete Moderatorin Andrea Kiewel in die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2026. Vergangene Woche feierte Ex-Moderatorin Ramona Leiß ihr Comeback auf der "Fernsehgarten"-Bühne - und ließ sich prompt auf der Bühne die Haare schneiden. Auch in dieser Woche werden wieder namhafte Stars vor allem aus der Schlager-Szene auf dem Mainzer Lerchenberg erwartet – doch am 14. Juni wird es nicht nur um Musik gehen.

"ZDF-Fernsehgarten" im WM-Fieber

Am Abend (ab 19 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn) wird die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der WM 2026 bestreiten. "Kiwi" feiert das am Sonntag mit prominenten Gästen, sportlichen Spielen, einem tierischen WM-Orakel – und natürlich mit ganz viel Musik.

Im Livestream auf Joyn

Neben zahlreichen Musikern und Bands zählt an diesem Sonntag auch Fußballtrainer David Odonkor zu den Gästen. Diese Stars sind laut ZDF am 14. Juni auf dem Lerchenberg dabei:

  • Schauspieler Hans Sigl

  • Fußballtrainer David Odonkor

  • Comedian Matze Knop

  • Band Right Said Fred

  • Hermes House Band

  • Musiker-Trio Luca-Dante Spadafora x Julian Sommer x André Schnura

  • Band Brings

  • Vincent Gross & Die Esteriore Brothers

  • Schlagerstar Olaf der Flipper

  • Sänger Tom Marks

  • Musik-Trio Jay Alexander x Kevin Pabst x Dan Le Blonde

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