"ZDF-Fernsehgarten" im WM-Fieber: Diese Gäste sind heute dabei

"Fußball-Party"
"ZDF-Fernsehgarten" 2026 im WM-Fieber: Diese Gäste empfängt Andrea Kiewel heute zur "Fußball-Party"
Veröffentlicht:von Julia W.
Das erste Deutschlandspiel der Fußball-WM 2026 wirft seine Schatten voraus. Passend dazu steht auch der "ZDF-Fernsehgarten" heute ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft: Am 14. Juni 2026 begrüßt Andrea Kiewel ihr Publikum zur "Fußball-Party" – mit dazu passender Gästeliste.
Live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" am 14. Juni 2026
"ZDF-Fernsehgarten" feiert "Fußball-Party"
Anfang Mai startete Moderatorin Andrea Kiewel in die "ZDF-Fernsehgarten"-Saison 2026. Vergangene Woche feierte Ex-Moderatorin Ramona Leiß ihr Comeback auf der "Fernsehgarten"-Bühne - und ließ sich prompt auf der Bühne die Haare schneiden. Auch in dieser Woche werden wieder namhafte Stars vor allem aus der Schlager-Szene auf dem Mainzer Lerchenberg erwartet – doch am 14. Juni wird es nicht nur um Musik gehen.
"ZDF-Fernsehgarten" im WM-Fieber
Am Abend (ab 19 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn) wird die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der WM 2026 bestreiten. "Kiwi" feiert das am Sonntag mit prominenten Gästen, sportlichen Spielen, einem tierischen WM-Orakel – und natürlich mit ganz viel Musik.
Neben zahlreichen Musikern und Bands zählt an diesem Sonntag auch Fußballtrainer David Odonkor zu den Gästen. Diese Stars sind laut ZDF am 14. Juni auf dem Lerchenberg dabei:
Schauspieler Hans Sigl
Fußballtrainer David Odonkor
Comedian Matze Knop
Band Right Said Fred
Hermes House Band
Musiker-Trio Luca-Dante Spadafora x Julian Sommer x André Schnura
Band Brings
Vincent Gross & Die Esteriore Brothers
Schlagerstar Olaf der Flipper
Sänger Tom Marks
Musik-Trio Jay Alexander x Kevin Pabst x Dan Le Blonde
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