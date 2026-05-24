Kurzfristige Absage: Andrea Kiewel fehlt überraschend in NDR-Talksendung

Vergangenes Jahr konnte die Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel aufgrund der Nahost-Krise einmal nicht für den "Fernsehgarten" nach Deutschland reisen.

Eigentlich sollte Andrea Kiewel über ihr Leben in Israel und das Jubiläum von "ZDF-Fernsehgarten" erzählen. Doch kurz vor der geplanten NDR-Talk-Sendung sagte sie ab. Jetzt fragen sich viele Fans warum.

Andrea Kiewel hat einen geplanten TV-Auftritt kurzfristig abgesagt. Eigentlich sollte die langjährige " ZDF Fernsehgarten "-Moderatorin in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast sein. Stattdessen sprang spontan die Schauspielerin Christine Neubauer für sie ein.

Kiwis Leben in Israel

Warum die 60-Jährige kurzfristig absagte und die Besetzung der Sendung geändert werden musste, ist nicht bekannt. Als Thema für den Talk auf "DAS! Rote Sofa" war das 40-jährige Jubiläum des "ZDF-Fernsehgarten" dieses Jahr sowie das Leben der Moderatorin in Tel Aviv in Israel vorgesehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Andrea "Kiwi" Kiewel eine Ausgabe der beliebten Sonntagmittag-Show verpasst. Damals verhinderten die Folgen des Nahost-Konflikts ihre rechtzeitige Anreise nach Deutschland. Ob die aktuelle Absage mit organisatorischen Gründen oder Terminänderungen zusammenhängt, ist nicht bekannt.