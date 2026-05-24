Bisher unbekannte Gründe
Kurzfristige Absage: Andrea Kiewel fehlt überraschend in NDR-Talksendung
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Eigentlich sollte Andrea Kiewel über ihr Leben in Israel und das Jubiläum von "ZDF-Fernsehgarten" erzählen. Doch kurz vor der geplanten NDR-Talk-Sendung sagte sie ab. Jetzt fragen sich viele Fans warum.
Heute von 12 bis 14 Uhr live auf Joyn: "ZDF-Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel
Andrea Kiewel hat einen geplanten TV-Auftritt kurzfristig abgesagt. Eigentlich sollte die langjährige "ZDF Fernsehgarten"-Moderatorin in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa" zu Gast sein. Stattdessen sprang spontan die Schauspielerin Christine Neubauer für sie ein.
Kiwis Leben in Israel
Warum die 60-Jährige kurzfristig absagte und die Besetzung der Sendung geändert werden musste, ist nicht bekannt. Als Thema für den Talk auf "DAS! Rote Sofa" war das 40-jährige Jubiläum des "ZDF-Fernsehgarten" dieses Jahr sowie das Leben der Moderatorin in Tel Aviv in Israel vorgesehen.
Bereits im vergangenen Jahr hatte Andrea "Kiwi" Kiewel eine Ausgabe der beliebten Sonntagmittag-Show verpasst. Damals verhinderten die Folgen des Nahost-Konflikts ihre rechtzeitige Anreise nach Deutschland. Ob die aktuelle Absage mit organisatorischen Gründen oder Terminänderungen zusammenhängt, ist nicht bekannt.
"Fernsehgarten" feiert 40 Jahre Jubiläum
Seit Anfang Mai moderiert Andrea Kiewel wieder den "ZDF-Fernsehgarten". Die Liveshow läuft traditionell sonntags vom Mainzer Lerchenberg und gehört seit Jahren fest zum ZDF-Sommerprogramm. Seit 10. Mai läuft die diesjährige Saison, die heuer das 40-jährige Jubiläum feiert.
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