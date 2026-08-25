"Christmas-Party" im August "Schuss nicht gehört": "ZDF-Fernsehgarten" verwirrt Fans mit Weihnachts-Ausgabe Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Julia W. Die Weihnachts-Ausgabe des "ZDF-Fernsehgarten" sorgte bei den Zuschauer:innen für unterschiedliche Reaktionen. (Archivbild) Bild: Imago Images / BOBO

Im "ZDF-Fernsehgarten" war mitten im Hochsommer plötzlich Weihnachtsstimmung angesagt: Andrea Kiewel feierte mit prominenten Gäst:innen eine "Christmas Party" auf dem Mainzer Lerchenberg. Bei den Zuschauer:innen sorgte die verfrühte Weihnachtsfeier für gemischte Gefühle.

Ob der nächste "ZDF-Fernsehgarten" am 30. August wieder so verrückt ausfallen wird? Bald verfügbar Sonntag, 30.08. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten Diesmal feiert Kiwi eine "Schlagerparty" - hier im Livestream dabei sein! Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Der "ZDF-Fernsehgarten" ruft jede Woche ein neues Motto aus. Am 23. August lautete es: "Christmas-Party". Weihnachtsstimmung - und das mitten im Sommer? "Warum? Keine Ahnung", sagte Moderatorin Andrea Kiewel schon in der vergangenen Woche. "Weil wir es können."

Glühwein trotz Alkoholverbot? Ihre prominenten Gäst:innen gaben an diesem August-Sonntag neue Weihnachtssongs und altbekannte Klassiker zum Besten. Rentiere und Weihnachtsbaumwerfen standen ebenso auf dem Programm wie Plätzchen und Glühwein – und das trotz des strikten Alkoholverbots im "ZDF-Fernsehgarten". Denn: Seit dem Saisonstart am 10. Mai 2026 wird auf dem Gelände kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Alkoholische Getränke dürfen auch nicht mehr mitgebracht werden. Offenbar hatte sich die Unterhaltungssendung bei Teilen des Publikums zu einer Trinkveranstaltung entwickelt, weshalb der "ZDF-Fernsehgarten" das Verbot verhängte. Ob es sich diesmal tatsächlich um eine Ausnahme gehandelt hat oder es sich um alkoholfreien Glühwein handelte, ließ Andrea Kiewel offen.

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Weihnachten im "ZDF-Fernsehgarten": Fans gespalten Bei den Zuschauer:innen zu Hause sorgte die verfrühte Weihnachts-Party im "ZDF-Fernsehgarten" für gemischte Gefühle. Unter dem Instagram-Ankündigung zur Sendung häufen sich die Kommentare.

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"Ich schaue gerne Fernsehgarten, aber heute habe ich tatsächlich abgeschaltet", schrieb eine Nutzerin, und weiter: "Bitte alles zu seiner Zeit." Ein anderer User findet auf Instagram deutlichere Worte: "Im August Weihnachten feiern ist einfach nur geisteskrank." Eine weitere Nutzerin stimmt ihm inhaltlich zu: "Ihr habt doch den Schuss nicht gehört! Wir haben August."

Es gab jedoch auch positive Reaktionen. "Die Show ist heute so Gaga dass sie einfach genial ist", findet eine andere Person. Eine andere schrieb: "Beste Sendung ever." Es gibt eben absolute Hardcore-Weihnachtsfans – und einer von ihnen ist offenbar Ross Anthony. Der Entertainer war mit seinem Ehemann Paul Reeves in der Sendung von Andrea Kiewel zu Gast. "Wir freuen uns riesig", schrieb Ross Anthony unter dem Instagram-Beitrag des ZDF. Lucy Diakowska, ebenfalls Gast der Sendung, nahm es pragmatischer: "It is what it ist. Santa kommt auch." Alle, bei denen keine Weihnachtsstimmung aufkommen wollte, können nächste Woche wieder aufatmen: Am 30. August ab 14.00 Uhr lädt der "ZDF-Fernsehgarten" zur "Schlagerparty".