Kultshow im Zweiten Zum 40. Jubiläum: So hat sich der "ZDF-Fernsehgarten" seit der ersten Show 1986 verändert Aktualisiert: Vor 25 Minuten von teleschau Ein Bild aus den Anfängen des "ZDF-Fernsehgartens": Die 2009 verstorbene Moderatorin Ilona Christen bei einer Ausgabe im Jahr 1989. Bild: © ZDF, Renate Schäfer

Spaß, Spiele, Musik, Unterhaltung: Der "ZDF-Fernsehgarten" ist längst eine Kultsendung im deutschen TV. Aktuell geht die launige Open-Air-Veranstaltung vom Mainzer Lerchenberg in ihr 41. Jahr. Doch wie hat eigentlich alles angefangen? Ein Rückblick.

Nicht verpassen! Bald verfügbar Sonntag, 21.06. 12:00 Uhr • ZDF-Fernsehgarten Die Kult-Show des ZDF im Livestream Verfügbar auf Joyn 120 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wir schreiben den 29. Juni 1986. Vor zwei Monaten erschütterte die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl die Welt. Vor 14 Tagen bei den Landtagswahlen in Niedersachsen landeten CDU und SPD locker oberhalb der 40-Prozent-Marke. Und an diesem Abend wird sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Mexiko City ein packendes WM-Finale ohne Happy End (2:3) mit dem späteren Weltmeister Argentinien liefern. Zwölf Flugstunden nordöstlich wird um 11 Uhr Ortszeit vor den Toren des ZDF-Sendezentrums TV-Geschichte geschrieben: Erstmals wird der "ZDF-Fernsehgarten" ausgestrahlt. Die neue Open-Air-Unterhaltungssendung lockt mit "Spielen und Interviews, Mode- und Freizeit-Tipps, spektakulären Darbietungen, Musik und Artistik" - so heißt es in der Programmankündigung.

Ilona Christen führte durch die ersten 77 Ausgaben des "ZDF-Fernsehgarten" 40 Jahre später ist der "Fernsehgarten" immer noch auf Sendung. Und hat sich längst Kultstatus erarbeitet. Aus Anlass dieses Jubiläums startete die erste Show der aktuellen Saison mit einem nostalgischen Rückblick auf die Premiere. "Ich wünschte mir, Ilona Christen, die Gärtnerin der ersten Stunde, könnte miterleben, wie aus ihrem kleinen, kleinen Gärtchen dieser prächtige Schlosspark geworden ist. Ramona und ich sind da in wirklich große Fußstapfen getreten". So begrüßte Andrea Kiewel die Zuschauer:innen im Lerchenberg und an den TV-Bildschirmen am 10. Mai dieses Jahres. Sie moderiert das Format mit einer kurzen Unterbrechung seit dem Jahr 2000. Ihre Vorgängerin war von 1993 bis 1999 Ramona Leiß.

Wir sind da in wirklich große Fußstapfen getreten. Andrea Kiewel

Das erste Gesicht des Fernsehgartens war jedoch die bereits genannte Ilona Christen. Mit farbenfrohem Outfit, ebenso buntem Brillengestell und dem einen oder anderen gewagten Stunt trug die gebürtige Saarbrückerin maßgeblich zum Erfolg der Show bei. Insgesamt 77-mal lud Christen zum "ZDF-Fernsehgarten" ein.

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Die Premiere 1986: alles eine Nummer kleiner Als zur Erinnerung am 10. Mai noch mal das Intro der Debütsendung samt Luftaufnahme gezeigt wurde, bemerkte Andrea Kiewel: "Schnelle Schnitte waren noch nicht erfunden." Auch an den legendären Fernsehgarten-Pool oder die großzügige Überdachung war noch nicht zu denken. Überhaupt war alles kleiner als heute. Etwa 800 Zuschauer:innen waren am 29. Juni 1986 live dabei. Heute sind es bis zu 6.000 auf insgesamt 90.000 Quadratmetern - der "Fernsehgarten" ist die größte Open-Air-Show Europas. Der Stimmung tat das bei der Premiere keinen Abbruch: Die Leute fühlten sich, damals noch 105 Minuten statt zwei Stunden lang, bestens unterhalten. Unter anderem war die Sängerin Ingrid Peters dabei. Sie präsentierte ihren Song "Über die Brücke geh'n", mit dem sie kurz zuvor Deutschland beim "Eurovision Song Contest" vertreten und Platz acht belegt hatte. Ein Gesicht von heute war übrigens damals schon dabei: "Fernsehgarten"-Koch Armin Roßmeier, der das Jubiläum im Mai 2026 mit 1.000 Pralinen versüßte.

Ilona Christen: Eine unsterbliche Ikone Die "Gärtnerin der ersten Stunde" setzte hohe Maßstäbe: Ilona Christen gilt heute noch als die Draufgängerin unter den Moderatorinnen des "ZDF-Fernsehgarten". Sie traute sich unter anderem aus 3.000 Metern Höhe einen Fallschirmsprung auf das Gelände zu, wagte einen Looping mit einem Hubschrauber und absolvierte sogar eine Moderation auf dem Hochseil. Christen wurde für ihre "Fernsehgarten"-Moderation 1986 mit dem "Telestar" sowie 1988 mit dem "Goldenen Gong" ausgezeichnet. Als sie die Open-Air-Show 1992 verließ, sorgte sie für ein weiteres Novum: Christen hatte ab 1993 ihre eigene Talkshow. Ende 1999 kehrte sie dem Fernsehen den Rücken und zog sich komplett aus dem Geschäft zurück. In einem ihrer seltenen Interviews verriet sie 2006 in einem Gespräch mit "Hallo Dubai": "Ich war nie Everybody's Darling. Die Leute fanden mich entweder gut oder schlecht. Dazwischen gab's nichts." Eine Aussage, die ein Stück weit auch auf die Show zutrifft, mit der sie 1986 groß geworden war. Ilona Christen, die auch als erste Brille tragende TV-Moderatorin (1973) Fernsehgeschichte schrieb, starb 2009 im Alter von nur 58 Jahren an einer Blutvergiftung.

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Seit 2014 steht der "ZDF-Fernsehgarten" im Guinness-Buch der Rekorde 40 Jahre "Fernsehgarten": Da kommt einiges zusammen. Bis zum Ende der Saison 2025 wurden insgesamt 1.384 Stunden, 35 Minuten und 15 Sekunden lang live aus Mainz gesendet. Das entspricht mehr als 56 Tagen am Stück. Bereits seit 2014 hat das Format einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow. Den einsamen Rekord für die häufigsten Teilnahmen hält übrigens Bernhard Brink: Der Sänger war schon 41 Mal als Gast dabei. Die nächste Episode des "ZDF-Fernsehgarten" wird am Sonntag, 21. Juni, ab 12 Uhr live im ZDF ausgestrahlt. Zudem ist die Show aus Mainz im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen.