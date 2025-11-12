Wer übernimmt diesmal? ARD-Sender tauscht Moderatorin für Musik-Event aus Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von C3 Newsroom Aminata Belli wird die 1Live Krone 2025 moderieren. Bild: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Der WDR bleibt seiner Linie treu: Auch in diesem Jahr bekommt Deutschlands größte Radiopreisverleihung ein neues Gesicht. Wenn am 4. Dezember im Bielefelder Lokschuppen die 1LIVE Krone 2025 vergeben wird, steht Aminata Belli erstmals als Moderatorin auf der Bühne.

Die 1LIVE Krone 2025 am 4. Dezember hier ansehen... ... ab 20:15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn!

Seit Jahren gilt die 1LIVE Krone nicht nur als Gradmesser für aktuelle Popkultur, sondern auch als Sprungbrett für Moderator:innen. Fast jedes Jahr wechselt der Sender die Besetzung: 2020 führten Donya Farahani und Andreas Bursche durch den Abend, 2021 waren es Larissa Rieß und Philipp Isterewicz, 2022 übernahm Mona Ameziane, 2023 wieder Farahani – und im vergangenen Jahr Jeannine Michaelsen. Nun folgt Aminata Belli, die bereits 2024 als Laudatorin auf der Bühne stand. Für viele Fans kommt der Wechsel wenig überraschend: Der WDR nutzt die Krone regelmäßig, um neue Moderationsstimmen zu präsentieren und damit frische Impulse ins Programm zu bringen.

Wer ist Aminata Belli? Aminata Belli wurde durch Formate wie "deep und deutlich" (NDR) und "Kontext" (ZDF) bekannt, in denen sie über soziale Ungleichheit, mentale Gesundheit und Diversität spricht. Für ihren journalistischen Ansatz erhielt sie den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises. Doch Aminata ist nicht der einzige Neuzugang in diesem Jahr - auch inhaltlich entwickelt sich die Show weiter. 2025 kommen zwei neue Kategorien hinzu: Bester Pop Act – für herausragende Popkünstler:innen - und Bester Party Song – für die größten Stimmungshits des Jahres.