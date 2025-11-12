Wer übernimmt diesmal?
ARD-Sender tauscht Moderatorin für Musik-Event aus
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der WDR bleibt seiner Linie treu: Auch in diesem Jahr bekommt Deutschlands größte Radiopreisverleihung ein neues Gesicht. Wenn am 4. Dezember im Bielefelder Lokschuppen die 1LIVE Krone 2025 vergeben wird, steht Aminata Belli erstmals als Moderatorin auf der Bühne.
Die 1LIVE Krone 2025 am 4. Dezember hier ansehen...
Seit Jahren gilt die 1LIVE Krone nicht nur als Gradmesser für aktuelle Popkultur, sondern auch als Sprungbrett für Moderator:innen. Fast jedes Jahr wechselt der Sender die Besetzung: 2020 führten Donya Farahani und Andreas Bursche durch den Abend, 2021 waren es Larissa Rieß und Philipp Isterewicz, 2022 übernahm Mona Ameziane, 2023 wieder Farahani – und im vergangenen Jahr Jeannine Michaelsen.
Nun folgt Aminata Belli, die bereits 2024 als Laudatorin auf der Bühne stand. Für viele Fans kommt der Wechsel wenig überraschend: Der WDR nutzt die Krone regelmäßig, um neue Moderationsstimmen zu präsentieren und damit frische Impulse ins Programm zu bringen.
Wer ist Aminata Belli?
Aminata Belli wurde durch Formate wie "deep und deutlich" (NDR) und "Kontext" (ZDF) bekannt, in denen sie über soziale Ungleichheit, mentale Gesundheit und Diversität spricht. Für ihren journalistischen Ansatz erhielt sie den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises.
Doch Aminata ist nicht der einzige Neuzugang in diesem Jahr - auch inhaltlich entwickelt sich die Show weiter. 2025 kommen zwei neue Kategorien hinzu: Bester Pop Act – für herausragende Popkünstler:innen - und Bester Party Song – für die größten Stimmungshits des Jahres.
Insgesamt treten knapp 50 Künstler:innen in neun Kategorien an - darunter Nina Chuba, Apache 207, Leony, Kontra K und Ski Aggu. Noch bis zum 3. Dezember können Fans online oder über die 1LIVE-App abstimmen - und dabei mit etwas Glück Tickets für die Show gewinnen. Einen regulären Kartenverkauf gibt es nicht.
Wer kein Ticket ergattern kann, muss trotzdem nichts verpassen: Die Verleihung wird ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen ausgestrahlt - hier zu sehen im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Mehr entdecken
Sie kann singen?
Verona Pooth: Sie hatte als Sängerin einen Sommerhit
Holpriger Ehe-Start
Ehe gescheitert? Julians "Gefühle haben bisschen nachgelassen"
Fiese Anschuldigung gegen Sam Dylan
Lisha Savage beleidigt "Die Abrechnung"-Kollegen heftig - Instagram greift durch!
Neue Reality-Show
"Die Abrechnung": Kate Merlan teilt heftig gegen Sam Dylan aus
Reality-Star im Joyn-Interview
"Die Abrechnung" brachte Sara Kulka an ihre psychischen Grenzen
Neue Sendung
"Die Abrechnung - Der Promi-Showdown": Darum ist neue Show für Reality-Fans ein Muss!