30 Jahre danach "Der Bulle von Tölz": Das wurde aus dem Cast der beliebten Kult-Serie Aktualisiert: Vor 25 Minuten von Johanna Grauthoff Als Georg Schnappinger (v.l.), Sabrina Lorenz und Benno Berghammer begeisterten Lambert Hamel, Katerina Jacob und Ottfried Fischer Millionen TV-Zuschauer:innen. Bild: imago images / United Archives

Mit viel bayerischem Charme, skurrilem Humor und einem unvergesslichen Ermittler wurde "Der Bulle von Tölz" zu einer der erfolgreichsten Krimireihen der 1990er- und 2000er-Jahre. Doch was wurde eigentlich aus den Stars der Sat.1-Serie?

Als SAT.1 Mitte der 1990er-Jahre auf regionale Krimi-Unterhaltung setzte, ahnte wohl niemand, dass daraus eine der beliebtesten deutschen Fernsehserien entstehen würde. 1996 ging "Der Bulle von Tölz" an den Start und entwickelte sich schnell zum Publikumsliebling. Das Erfolgsrezept: spannende Kriminalfälle, jede Menge Lokalkolorit und ein außergewöhnliches Ermittlerteam rund um Benno Berghammer (Ottfried Fischer). Rund 30 Jahre später sind einige Stars der Serie noch immer regelmäßig im Fernsehen zu sehen, anderen haben sich längst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen - und von einigen musste sich das Publikum bereits verabschieden.

Ottfried Fischer: Der "Bulle von Tölz" lebt heute zurückgezogen Trotz seiner Parkinson-Erkrankung lässt sich Ottfried Fischer seinen Lebensmut nicht nehmen. Hier ist er in der MDR-Sendung "Riverboat" im Jahr 2019 zu sehen. Bild: imago images/STAR-MEDIA

Über 13 Jahre hinweg prägte Ottfried Fischer die Rolle des Hauptkommissars Benno Berghammer. Insgesamt stand er für 69 Episoden als gewitzter Ermittler vor der Kamera und machte die Figur zu einer der bekanntesten des deutschen Fernsehens. Dabei war Fischer schon vor seinem Serienerfolg ein gefragter Kabarettist. Mit dem "Bullen von Tölz" gelang ihm jedoch endgültig der Sprung zum TV-Star. Parallel moderierte er über viele Jahre die BR-Kultsendung "Ottis Schlachthof" und war später auch als Titelheld der ARD-Krimireihe "Pfarrer Braun" erfolgreich. 2008 machte Ottfried Fischer seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Die Diagnose veränderte sein Leben grundlegend. Inzwischen hat sich der Schauspieler weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Öffentliche Auftritte sind selten geworden, auch vor der Kamera steht er nicht mehr. Seine letzte Filmrolle spielte er 2019. Für viele Fans bleibt Ottfried Fischer bis heute untrennbar mit der Rolle des Benno Berghammer verbunden.

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Katerina Jacob blickt stolz auf die Serie zurück Für viele Fans bleibt Katerina Jacob als Kommissarin Sabrina Lorenz unvergessen. Bild: picture alliance / Sven Simon

Zu den beliebtesten Figuren der Serie gehörte auch Hauptkommissarin Sabrina Lorenz, gespielt von Katerina Jacob. In den ersten 58 Folgen bildete sie den Gegenpol zum bodenständigen Benno Berghammer und sorgte mit ihren Schlagabtauschen für viele der denkwürdigsten Momente der Reihe. Bis heute zählt Sabrina Lorenz zu den beliebtesten Figuren der Krimireihe - auch deshalb blickt Jacob gerne auf diese Zeit zurück: "Ich habe mir jetzt erst wieder ein paar alte Folgen angeschaut und muss sagen: Wir haben gute Arbeit abgeliefert, charmant gemacht, mit guten Schauspielern, intelligentem Humor und nicht zu brutal. Da kann man nur stolz darauf sein", erinnert sich die Schauspieler gegenüber "spot on news". Auch zu ihrem ehemaligen Kollegen Ottfried Fischer hielt sie lange Kontakt. Bereits 2016 verriet sie, dass die beiden weiterhin miteinander sprechen würden, auch wenn Fischers Erkrankung die Kommunikation erschwere. Katerina Jacob hat bereits vor Jahren Kanada zu ihrer Wahlheimat gemacht. Auch auf der Karibikinsel Antigua hat die Schauspielerin zeitweise gewohnt. Nachdem sie dem deutschen Filmgeschäft eigentlich den Rücken kehren wollte, steht sie unter anderem bei "Anna und ihr Untermieter" und bei der kommenden Staffel des "Bergdoktors" vor der Kamera.

Nach dem Abschied von Katerina Jacob erhielt die Serie mit Katharina Abt eine neue weibliche Hauptfigur. Als Kommissarin Nadine Richter trat sie in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin und unterstützte Benno Berghammer in den letzten elf Folgen der Reihe. Obwohl sie erst zum Ende der Serie hin zum Ensemble stieß, etablierte sich Katharina Abt schnell als neue Ermittlerin. Auch ihre Figur stammte nicht aus Bayern und musste sich zunächst an die Eigenheiten der Bad Tölzer Bevölkerung gewöhnen. Mit ihrer humorvollen Art gewann sie jedoch schnell die Sympathien der Zuschauer:innen. Nach dem Ende der Serie blieb Katharina Abt ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen. Sie war in zahlreichen Produktionen zu sehen und übernahm zwischen 2016 und 2019 eine wiederkehrende Rolle bei den "Rosenheim-Cops", wo Abt bereits drei verschiedene Rollen spielte. Heute gibt sie ihr Wissen zudem als Dozentin an einer Hamburger Schauspielschule weiter.

Ruth Drexel war das Herzstück der Serie 13 Jahre lang war Ruth Drexel (r.) an der Seite von Ottfried Fischer als Resi Berghammer in "Der Bulle von Tölz" zu sehen. Bild: imago images / United Archives

Ohne Resi Berghammer wäre "Der Bulle von Tölz" kaum derselbe gewesen. Ruth Drexel spielte die resolute Mutter des Kommissars und wurde für viele Fans zur eigentlichen Seele der Serie. Die bayerische Volksschauspielerin verfügte bereits vor ihrem Engagement über eine beeindruckende Karriere. Neben zahlreichen Theaterrollen war sie unter anderem in der Kultserie "Monaco Franze" zu sehen. Gemeinsam mit Ottfried Fischer stand sie bereits Jahre vor "Der Bulle von Tölz" für die Serie "Zur Freiheit" vor der Kamera. Als Ruth Drexel 2009 im Alter von 78 Jahren starb, bedeutete das zugleich das Ende der Krimireihe. Schon zuvor hatte eine krankheitsbedingte Drehpause gezeigt, wie wichtig ihre Rolle für den Erfolg der Serie war. Folgen ohne Drexel erreichten deutlich schwächere Quoten. Ottfried Fischer würdigte seine langjährige Kollegin nach ihrem Tod mit bewegenden Worten: "Ohne sie wäre ein Teil meines Lebens und ein Teil der Kultur des bayerischen Volksschauspiels sicher anders und weniger erfolgreich verlaufen."

Udo Thomer als sympathischer Polizeihauptmeister Schauspieler Udo Thomer verstarb 2006 plötzlich an den Folgen eines Unfalls. Bild: teutopress