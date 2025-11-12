Fußball Deutschland - Malta live in SAT.1: Das U21-EM-Qualifikationsspiel im Free-TV und kostenlosen Livestream Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Matthias Ondracek Mit einem 2:1-Sieg in Nordirland kehrte die deutsche U21 am letzten Spieltag in der EM-Qualifikation in die Erfolgsspur zurück. Bild: IMAGO/Nico Herbertz

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 gegen Malta an. Die Partie der DFB-Junioren wird am Freitag, 14. November, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

U21-EM-Qualifikation: Wann und wo spielt Deutschland gegen Malta? Die deutsche U21-Nationalmannschaft will sich für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren. In der Qualifikationsgruppe F treffen die DFB-Junioren am Freitag, 14. November, auf Malta. Es ist das vierte Spiel in der laufenden Quali für die amtierenden Vize-Europameister. Anpfiff im Sportpark Ronhof in Fürth ist um 18 Uhr. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17:30 Uhr:

Freitag, 14.11. 18:00 Uhr • ran Fußball Deutschland U21 - Malta U21 Verfügbar auf Joyn 55 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wo kannst du Deutschland - Malta im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Deutschland und Malta wird am Freitag, 14. November, im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft siehst du am Freitag komplett auf Joyn.

U21-EM-Qualifikationsspiel: Deutschland - Malta live im Free-TV Das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Malta wird auch live im Free-TV in SAT.1 übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Freitagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17:30 Uhr. Durch die Sendung führt Matthias Opdenhövel, Florian Hauser wird das Spiel kommentieren. Als Experte ist Markus Babbel im Einsatz.

Fakten zum U21-EM-Qualifikationsspiel Deutschland - Malta Datum: Freitag, 14. November Anstoß: 18 Uhr Ort: Sportpark Ronhof I Thomas Sommer (Fürth) Paarung: Deutschland - Malta Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 17:30 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: SAT.1

U21-EM-Quali: Shootingstar Karl vor Debüt für deutsche U21 Sechs Punkte hat die neuformierte deutsche U21-Nationalmannschaft in den ersten drei Spielen der Qualifikation zur Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien geholt. Am ersten Spieltag bezwang der amtierende Vize-Europameister Lettland mit 5:0. Es folgte eine Heimniederlage gegen Griechenland (2:3), ehe die DFB-Junioren am letzten Spieltag mit einem 2:1-Sieg in Nordirland in die Erfolgsspur zurückkehrten. Am vierten Spieltag muss die Elf von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo nun gegen Malta antreten. In Fürth wartet eine Pflichtaufgabe auf die U21. Nach dem bitteren Dämpfer gegen die Griechen kann sich Deutschland keinen Ausrutscher gegen den Außenseiter der Gruppe F mehr erlauben. Die Malteser verloren ihre drei bisherigen Partien, ohne ein einziges Tor zu erzielen. Die ersten Partien hätten gezeigt, "wie ausgeglichen unsere Qualifikationsgruppe und wie wichtig jedes einzelne Spiel ist", sagte Coach Di Salvo vor dem Aufeinandertreffen mit dem Inselstaat: "Wir werden sicher keinen Gegner unterschätzen. In Fürth möchten wir mit Leidenschaft und Willen unsere Spielfreude auf den Platz bringen und freuen uns auf die Unterstützung der deutschen Fans." Mit Shootingstar Lennart Karl vom FC Bayern München sowie Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim) berief Di Salvo zwei Neulinge in den 23-köpfigen Kader für die Partien gegen Malta und Georgien. Nach der Nachnominierung von Assan Ouedraogo für die A-Nationalmannschaft rückte mit Mika Baur (SC Paderborn) kurzfristig ein weiterer Neuling nach.

U21 des DFB: Folgende Spieler hat Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominiert Tor: Dennis Seimen, Max Weiß, Mio Backhaus Abwehr: Nnamdi Collins, Finn Jeltsch, Leandro Morgalla, Joshua Quarshie, Tom Rothe, Lukas Ullrich, Aaron Zehnter Mittelfeld: Noel Aseko, Tom Bischof, Mika Baur, Muhammed Damar, Arijon Ibrahimovic, Anton Kade, Lennart Karl, Aljoscha Kemlein, Mert Kömür Angriff: Ilyas Ansah, Dzenan Pejcinovic, Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum U21-Spiel Deutschland - Malta auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Malta schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das U21-Spiel auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!