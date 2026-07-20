Selbstfindung Warum Anna-Carina Woitschack derzeit gerne Single ist Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Sängerin Anna-Carina Woitschack feiert Comeback nach Trennung Videoclip • 04:44 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Anna-Carina Woitschack hat aktuell keine Eile in Sachen Liebe. Statt auf der Suche nach einer neuen Beziehung zu sein, nutzt die Schlagersängerin ihre Single-Zeit bewusst für sich selbst und beschreibt offen, was ihr diese Phase gibt.

Im Interview mit der "ARD Schlagerwelt" (MDR) hinter den Kulissen des "Schlagerboooms" machte Anna-Carina Woitschack deutlich, dass sie derzeit keinen Druck verspüre, sich neu zu verlieben. Vielmehr stelle sie eigene Bedürfnisse stärker in den Mittelpunkt. "Ich genieße meine Single-Zeit", erklärte die 33-Jährige. "Ich war in den letzten Jahren immer in langjährigen Beziehungen - und irgendwie habe ich jetzt wirklich mal Bock, ein bisschen selbstbestimmter zu sein." Dies fange mit der Selbstliebe an, denn eine Beziehung sei zwar gut und schön, aber mache einen eigentlich nicht glücklicher und sollte "on top" kommen. "Wenn der Richtige dann da ist, dann wird das so sein", schließt Woitschack trotzdem eine neue Beziehung nicht aus.

10 Staffeln Das große Promibacken Anna Carina Woitschack war 2026 dabei - alle Folgen anschauen In der diesjährigen Staffel zeigen zehn Promi-Hobbybäcker:innen, was sie in Sachen Backen draufhaben. Wer macht das Rennen, sichert sich den "Goldenen Cupcake", 10.000 Euro für einen guten Zweck? Beurteilt werden die süßen Versuchungen traditionell von Deutschlands Königin der Motivtorte, Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, dem mehrfachen Patissier des Jahres. Enie van de Meiklokjes moderiert "Das große Promibacken". Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Positive Sicht auf das Single-Leben Privat liegen bewegte Jahre hinter Anna-Carina Woitschack. Nach ihrer etwa zweijährigen Ehe mit Entertainer Stefan Mross folgte die Beziehung mit Unternehmer Daniel Böhm, die im Februar endete. In einer Fragerunde auf Instagram antwortete sie auf die Frage, ob sie wieder vergeben sei, knapp: "Nein, aktuell nicht", wie das Magazin "promiflash" berichtete. Wie sie es dennoch schaffe, positiv zu bleiben, begründete die Musikerin so: "Ich glaube, ich bin einfach von Natur aus ein positiver Mensch." Vergangenes bereue sie nicht, sondern betrachte es als wichtige Erfahrung. "Natürlich tun Trennungen weh, aber ich bin auch davon überzeugt, dass jede Beziehung ihre Berechtigung und ihre Zeit hat. Aus jeder Begegnung und Beziehung nimmt man etwas mit und wächst daran." Das Alleinsein sieht Woitschack auch als Bereicherung: "Im Moment lerne ich sogar noch mehr, mir selbst Liebe zu schenken und das Alleinsein nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als eine wertvolle Zeit für mich. Und ich glaube, genau das macht einen auf Dauer stärker."

Der Erfolg scheint ihr recht zu geben: Nach dem dritten Platz bei "Das große Promibacken" gewann Anna-Carina Woitschack in diesem Jahr "Let's Dance" und veröffentlichte mit "Dieses Gefühl" neue Musik. Im Herbst feiert sie außerdem ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Konzert in ihrer Wahlheimat Dessau, wo sie seit 2024 wieder in der Nähe ihrer Eltern lebt.