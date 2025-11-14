Die sympathische Darstellerin Mitsou Jung, bekannt als Christina Bayer aus "Hubert ohne Staller", besticht durch ihren Auftritt und einen erfrischenden, augenzwinkernden Blick auf ihre bayerische Heimat.

Heimatverbundene "Honigsüße"

Mitsou Jung ist die jüngste Darstellerin aus dem festen Cast des Krimi-Dauerbrenners "Hubert ohne Staller". Seit 2019 gehört die "Honigsüße", so die Übersetzung ihres Vornamens - ein japanischer - zur Chaostruppe rund um den von Christian Tramitz verkörperten Franz "Hubsi" Hubert. Geboren ist Mitsou Jung in München, wo sie heute auch wohnt. Sie kennt aber auch das ländliche Bayern bestens. Sie hat unter anderem einige Zeit in Wasserburg am Inn gelebt.

Mitsou Jung ist bekennender Fan des Freistaats. Sie kennt sich gut aus in der bayerischen Landeshauptstadt, kann aber auch das eine oder andere Vorurteil bestätigen und weiß um die Eigenheiten Münchens und seiner Bewohner:innen. So schwärmte sie im Interview mit der Agentur teleschau: "Es ist einfach eine total schöne Stadt. Auch im Umland - auch dort, wo wir 'Hubert ohne Staller' drehen - denke ich mir: 'Das ist schon ein wahnsinnig schöner Fleck.'"

Doch sie wisse auch, dass ihre Geburtsstadt nicht jedermanns Sache ist. "Wenn man nicht in München aufgewachsen ist und hier nicht seine Freunde und Familie hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so einladend ist", lässt sie durchblicken. Man spreche "nicht ohne Grund von der Münchner Schickeria".

Sicher, es gibt sie, die Klischees, die sich hartnäckig halten, aber man müsse damit augenzwinkernd umgehen, findet Mitsou Jung. "Wir essen definitiv nicht jeden Morgen Weißwurst und Brezel zum Frühstück", sagt sie.

Ob sie sich selbst als heimatverbunden beschreiben würde, wurde sie in dem Interview gefragt. Und die Antwort lässt tief blicken: "Auch wenn ich sonst dagegen bin und sage, 'nein, man kann überall seine Heimat haben', muss ich schon zugeben, dass München meine Heimat ist. Ich freue mich immer, hier zu sein."