Erstaunliche Veränderung Kai Wiesinger vor 35 Jahren: So sah der Schauspieler damals aus Aktualisiert: Vor 27 Minuten von teleschau Happy Birthday, Kai Wiesinger! Der beliebte Schauspieler feiert am 16. April Geburtstag. Bild: IMAGO / Stefan Schmidbauer; IMAGO / United Archives Entertainment

Kai Wiesinger wird 60 Jahre alt. Über die Hälfte davon, 35 Jahre, ist er als Schauspieler tätig und wurde einer der bekanntesten, renommiertesten und vielseitigsten Deutschlands. Seine Karriere begann er mit einem Kultfilm.

Kult stand Kai Wiesinger schon am Anfang gut. Denn die ersten Erfahrungen vor der Kamera sammelte er ab 1988 bei "Aktenzeichen XY ... ungelöst", einer Kultsendung der 80er-Jahre. 1991 bekam er dann seine erste "richtige" Rolle. Er debütierte in "Kleine Haie". In dem Film von Regisseur Sönke Wortmann spielte er einen von drei verrückten Jungs, die versuchen, eine Schauspielkarriere zu starten. Neben ihm waren Jürgen Vogel und Gedeon Burkhard zu sehen. Auch Vogel war damals frisch im Geschäft, lediglich Burkhard war schon seit zehn Jahren aktiv. Außerdem in einer ganz frühen Rolle: Meret Becker als freche Berliner Göre. Der Plot des schrägen, tragikomischen deutschen Roadmovie wurde für fast alle der damaligen Jungstars Wirklichkeit. Wiesinger, Vogel, Burkhard, Becker - sie alle starteten richtig durch. Burkhard wurde Herrchen von "Kommissar Rex", Becker wurde "Tatort"-Heldin und Vogel einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands, der von der Goldenen Kamera über den Grimme-Preis bis zum Jupiter und Deutschen Filmpreis alle möglichen Awards absahnte. Und auch Wiesingers Karriere ging durch die Decke. Dabei war er in seiner Vielseitigkeit so dynamisch wie seine ungebändigten Strubbelhaare in "Kleine Haie".

Kai Wiesinger: "Ich liebe Popcorn-Kino" Wiesinger, am 16. April 1966 in Hannover geboren, lebte seit seinem Schauspielstudium in München, wo er auch am Theater spielte. Für "Kleine Haie" wurde er mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Das öffnete Türen. Noch vor der Jahrtausendwende hatte er über ein Dutzend Kinofilme abgedreht, darunter Erfolge wie "Der bewegte Mann" (1994), "14 Tage lebenslänglich" (1997, brachte ihm den zweiten Bayerischen Filmpreis) oder "Comedian Harmonists" (1999). Privat besonders wurde "Der Leihmann". Bei den Dreharbeiten lernte er 1995 Chantal de Freitas kennen und lieben. Sie heirateten 1998. Chantal brachte die zwei gemeinsamen Töchter Lara (27) und Poni-Valene (24) zur Welt. Das Eheglück hielt nicht. 2012 bestätigte Wiesinger die Trennung. 2013 starb Chantal de Freitas. Wiesinger lässt sich nicht in eine Schublade stecken, das war schon immer so. "Ich war immer auf der Suche nach Veränderung: Einem Film wie 'Nichts als die Wahrheit' (ein Justiz-Thriller um den KZ-Arzt Josef Mengele, d. Red) ließ ich einen Kinderfilm folgen. Und danach einen Splatterfilm in Kanada", erklärte er der Nachrichtenagentur teleschau schon 2010 in einem Interview. Allerdings wollte er sich auch nie auf allzu ernsthafte, künstlerische Rollen festlegen lassen. "Manchmal geht es schließlich einfach auch nur darum, Spaß zu haben. Ich erinnere mich an den Zweiteiler 'Antonia' 2001. Den habe ich direkt zugesagt, nachdem schon auf Seite vier des Drehbuchs stand, dass ich mit dem Speedboat in Cannes unterwegs bin. Es muss nicht immer die große Literatur sein. Ich liebe Popcorn-Kino, Popcorn-Fernsehen."

Action-Road-Movie: Sieh Kai Wiesinger in einer seiner frühen Rollen Film ansehen Action Greenhorn Verfügbar auf Joyn 93:05 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Karriere-Querschnitt von Kai Wiesinger auf Joyn An 84 Kino- oder TV-Projekten war Wiesinger seit seinem Debüt in "Kleine Haie" beteiligt. Darüber hinaus drehte er mit seiner neuen Lebensgefährtin Bettina Zimmermann die bislang 45 Folgen umfassende YouTube-Comedy-Serie "Bei aller Liebe". Die 51-jährige Schauspielerin ("Zwei Frauen für alle Felle") ist seit 2014 die Frau an seiner Seite. 2015 kam ein gemeinsames Kind zur Welt, zu dem das Paar keinerlei Details bekannt gab. "Bei aller Liebe" ist bereits die zweite Webserie, die das Paar produziert. 2015 entstand "Der Lack ist ab", dessen 51 Episoden in 200 Ländern veröffentlicht wurden. "Lack ist ab" veröffentlichte Wiesinger 2019 auch als Buch, 2022 folgte "Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält". In beiden Büchern lässt Wiesinger durchaus auch eigene Familienereignisse humorvoll einfließen. Im vergangenen November wurde er dann "ernsthaft" und legte mit "Zurück zu ihr" seinen ersten Roman vor. Auf Joyn ist Kai Wiesinger mit einer regelrechten Werkschau vertreten. Mit dem Thriller "Stirb für mich" (1995) und dem Action-Road-Movie "Greenhorn" (1995) sind zwei ganz frühe Rollen vertreten, ebenso wie mit "Der bewegte Mann" eine Blockbuster-Komödie, die Wiesingers Karriere beschleunigte. Außerdem gibt es die Komödien "Gut zu Vögeln" (2016) und "Flirtcamp" (2012) sowie die Dramen "Mit geradem Rücken" (2012) und "Der Rücktritt" (2013) und den Thriller "Unter Mordverdacht - Ich kämpfe um uns" (2007). Darin spielen Wiesinger und seine Lebensgefährtin Bettina Zimmermann die Hauptrollen als Ehegatten.