Exklusiv-Interview "Mein Religionsunterricht war beliebt": "Realitystar Academy"-Direktorin Désirée Nick war mal Lehrerin Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Edwin B. Ganze Folge Die Realitystar Academy Einzug in die Realitystar Academy Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.04.2026 • 48 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

In den 80er-Jahren fing sie als Religionslehrerin an, danach war sie ein Realitystar. Rund 40 Jahre später kehrt sie in den Unterricht zurück - diesmal für den TV-Nachwuchs. Als Rektorin der "Die Realitystar Academy" besinnt sich Désirée Nick auf ihre Ursprünge: junge Köpfe zu unterrichten.

School of Trash? Natürlich mit Désirée! Bei "Die Realitystar Academy" haben 18 Studierende die Chance auf den großen Durchbruch, doch nicht jede:r wird es schaffen. Wie in der Schule muss man für seinen Abschluss echtes Können beweisen! Wer nicht performt, wird exmatrikuliert! Von wem? Natürlich von der Rektorin Désirée Nick. Zusammen mit Assistent Gigi stellt sie die Studierenden auf die Probe: Wer hat die Personality für Reality? Wir haben mit der gelernten Pädagogin im Exklusiv-Interview mit Joyn über ihre Anfänge im Klassenzimmer gesprochen.

Back to the Roots? Désirée Nick verrät, dass sie in den 80ern eine Lehrerin für den katholischen Religionsunterricht war: "Mein Religionsunterricht war so beliebt, dass sogar die Schüler aus anderen Klassen gekommen sind, und ditte in Religion, und gefragt haben: 'Können wir bei Ihnen teilnehmen?'", schwatzt sie auf Berlinerisch. Sie erinnert sich an eine unkonventionelle Unterrichtszeit zwischen Museumsbesuchen und Schulstunden, die gelegentlich in ihrem Berliner Zuhause stattfanden. Und es kommt noch überraschender: Désirée, die im Fernsehen für ihre ungefilterten Aussagen bekannt ist, war später sogar Jugendseelsorgerin in der JVA Plötzensee.

Also ick habe als Pädagogin eine sehr, sehr fundierte Ausbildung. Désirée Nick

Ein Klassenzimmer fühlt sich auch oft wie Reality-Fernsehen an, warum dann nicht direkt die nächste Generation der TV-Sternchen unterrichten? Ihre Rolle als Direktorin begreift Désirée als pädagogische Tätigkeit.

Ick bin sowas wie die Päpstin. Désirée Nick

Der Kreis schließt sich Désirée verbindet Generationen. Sie erreicht die Älteren und bleibt für die Jüngeren relevant. Damit ist sie als Mentorin ein super Pick für die Aufgabe der Rektorin in "Der Realitystar Academy".

Und dass ich für die Jugend jetzt tätig sein kann in meinem sozusagen alten Lehramtsberuf, das ist eigentlich ein Geniestreich des Universums. Désirée Nick