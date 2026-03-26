Die ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" bekommt einen neuen Ableger, der auf ungelöste Fälle und spannende Details aus der Sendung genauer eingeht. Moderiert wird "XY Spuren des Verbrechens" von Helene Reiner.

In "XY Spuren des Verbrechens" werden bereits bekannte Fälle aus "Aktenzeichen XY… Ungelöst" erneut aufgegriffen, wie es in einer Presserklärung des ZDF heißt. Dabei verbindet das Format Originalmaterial aus der Rudi-Cerne-Sendung mit neuen Rechercheergebnissen und polizeilichem Fachwissen. Die Zuschauer:innen erhalten zusätzliche Einblicke in Tatmotive, Ermittlungsansätze sowie gesellschaftliche Hintergründe.

Fokus auf gesellschaftlichen Fragen

Inhaltlich greifen die sechs monothematischen Folgen unter anderem Themen wie Morde an Prostituierten und Femizide auf. Moderatorin und Journalistin Helene Reiner spricht dazu mit Betroffenen, Angehörigen sowie Expert:innen. Regelmäßig als Studiogast zur Seite steht ihr Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, bekannt aus "Aktenzeichen XY … ungelöst". Er wird die Fälle aus polizeilicher Sicht einordnen.

Für Helene Reiner liegt der Reiz des Formats vor allem darin, mehr in die Tiefe zu gehen. "Am Genre True Crime interessiert mich vor allem der Blick auf die Hintergründe der Tat. […] Warum ist etwas passiert? Wie arbeiten Ermittler? Und was bedeutet ein Verbrechen für die Menschen, die zurückbleiben?", erklärt sie. Ihre Rolle innerhalb der Sendung definiert sie so: "Ich verstehe mich vor allem als Fragestellerin." Ziel sei es, bisherige Erkenntnisse einzuordnen und offene Fragen zu klären.

Besonders bewegend war für Reiner etwa die Begegnung mit dem Entführungsopfer Achim H., der 1993 eine Woche lang in einer Holzkiste gefangen gehalten wurde. Im Dezember desselben Jahres griff "Aktenzeichen XY… Ungelöst" den Fall auf: "Zu hören, wie sehr diese Erfahrung sein Leben bis heute prägt, war sehr eindrücklich". Gleichzeitig habe der Austausch mit Ermittler:innen gezeigt, "wie komplex kriminalistische Arbeit tatsächlich ist". Im Unterschied zu vielen anderen True-Crime-Formaten setzt "XY Spuren des Verbrechens" auf eine journalistische Perspektive. Reiner betont: "Unser Fokus liegt klar auf Aufklärung und Einordnung." Es gehe "nicht um Sensation", sondern darum, die Entstehung von Verbrechen verständlich zu machen und strukturelle Zusammenhänge aufzuzeigen.