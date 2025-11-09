"Noch keine Anwältin" Kim Kardashian fällt durchs Jura-Examen – und reagiert mit Selbstironie Veröffentlicht: Vor 1 Stunde Kim Kardashian hat ihr Ziel, als Anwältin zugelassen zu werden, noch nicht erreicht. Bild: Imago Images / FAMOUS

Realitystar Kim Kardashian hat ihr Juristenexamen nicht bestanden. Statt daran zu verzweifeln, reagiert sie mit Humor – und einem kämpferischen Versprechen.

Kim Kardashian muss einen Rückschlag einstecken: Die 45-Jährige ist erneut durch ihr Juristenexamen gefallen. Das Ergebnis der Prüfung, die sie im Juli abgelegt hatte, teilte sie am Wochenende selbst auf Instagram mit – und nahm es mit bemerkenswerter Gelassenheit.

"Noch keine Anwältin" "Nun ja ... Ich bin noch keine Anwältin, ich spiele nur eine sehr gut gekleidete im Fernsehen", schrieb Kardashian in ihrer Instagram-Story. Damit spielte sie auf ihre aktuelle Rolle in der neuen Hulu-Serie "All's Fair" an, in der sie eine Scheidungsanwältin verkörpert. Seit sechs Jahren arbeitet die Unternehmerin und Reality-Ikone an ihrem Ziel, eines Tages als Anwältin zugelassen zu werden. "Sechs Jahre in dieser Juristerei, und ich bin immer noch voll dabei, bis ich das Examen bestehe", erklärte sie weiter. "Keine Abkürzungen, kein Aufgeben – nur mehr Lernen und noch mehr Entschlossenheit."