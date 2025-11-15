"Blut und Zahnsplitter geschluckt"
Kopfüber vom Bühnenrand gestürzt – So geht es dem Unheilig-Sänger
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Comeback mit Schreck: "Der Graf" stürzte beim Unheilig-Konzert in Leipzig kopfüber von der Bühne, schluckte er seine Zahnsplitter und performte tapfer weiter. Jetzt gab er ein ausführliches Update, wie der Unfall verlief und es jetzt um seine Gesundheit steht.
Es war ein Schock für alle: Kaum hatte "Unheilig" beim Comeback-Konzert in Leipzig eine Viertelstunde gespielt, stolperte "der Graf" über einen Lautsprecher und knallte kopfüber vom Bühnenrand auf eine Balustrade zum Publikum. Der Schreck war groß. Doch ein paar Minuten später schon hatte der Sänger sein Mikro wieder am Mund. Die Show ging weiter.
Kopfüber vom Bühnenrand
Jetzt hat sich der 55jährige "Unheilig"-Sänger gegenüber der BILD über das Unglück und seine medizinischen Folgen geäußert. Und er scheint offensichtlich Schutzengel gehabt zu haben. Zwar habe er sich noch mit einem Arm kurz abstützen können und wurde auch von den Fans etwa aufgefangen, erzählte er in dem Interview, "aber dieser Sturz hätte weitaus schlimmer ausgehen können". In der Uniklinik Leipzig wurde hinterher festgestellt, dass seine Schneidezähne bei dem Sturz nach hinten gedrückt wurden und ein paar Nerven gerissen waren.
Blut und Zahnsplitter: "Einfach alles runtergeschluckt"
Wie das Ganze überhaupt passieren konnte? Der Sänger hatte am Bühnenrand getanzt und die Distanz falsch eingeschätzt. „Ich habe gleich gespürt, dass etwas an mir kaputtgegangen ist und ich fühlte einen Blutgeschmack und Zahnsplitter im Mund. Ich habe dann einfach alles heruntergeschluckt". Seine Leidenschaft und Adrenalin sowie der Trost seiner Frau hätten ihn auf die Bühne zurückgebracht.
Abbruch? Keine Chance!
Dennoch muss der Frontmann von "Unheilig" nun mehrere Wochen eine Metallschiene tragen, um die Zähne wieder zu korrigieren. Ein paar sind bei dem Sturz abgesplittert. "Aber auch das lässt sich korrigieren", so "der Graf". "Ich habe zum Glück keine bleibenden Schäden davongetragen". Alle weiteren "Unheilig"-Konzerte sollen wie geplant stattfinden.
