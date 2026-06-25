Im Netz kaum präsent Laura Rüdiger: Was weiß man über die Frau des DFB-Verteidigers Antonio Rüdiger? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Pia In der Smitten :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Laura Rüdiger ist die wohl privateste Spielerfrau der aktuellen Nationalelf. Sie hält ihr Familienleben komplett aus der Öffentlichkeit heraus und überlässt das Scheinwerferlicht lieber ihrem Mann Antonio Rüdiger. Doch ganz spurlos bleibt sie nicht.

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Steckbrief Name: Laura Rüdiger

Geboren: vermutlich 1993

Schulabschluss: nicht bekannt

Beruf: nicht bekannt, wahrscheinlich Ex-Handballspielerin

Instagram-Kanal: kein verifizierter Account

Sonstige Socia-Media-Kanäle: nein

Hochzeit mit Antonio Rüdiger: Sommer 2019

Sohn: Djamal Sahr Rüdiger, geboren 22. Februar 2020

Tochter: Aaliyah Trophy Rüdiger, geboren 2. Juni 2021

Kein Wunsch nach Scheinwerferlicht Das könnte das kürzeste Spielerfrauen-Porträt der laufenden WM werden. Denn Laura Rüdiger gibt kaum etwas von sich preis. Die Ehefrau von "Real Madrid"- und DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger scheint kein Interesse an einem öffentlichen Leben zu haben. In einer Gesellschaft, in der viele nach Aufmerksamkeit und ihren "five minutes of fame" zu streben scheinen, macht die zweifache Mutter genau das Gegenteil. Sie schottet ihr Privatleben komplett ab.

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Ihre Vergangenheit behält Laura Rüdiger für sich Schulabschluss, Studium, Ausbildung, Beruf? War sie wirklich Profi-Handballerin? Über Laura Rüdiger lassen sich nur wenige verlässliche Informationen finden. Nicht einmal ihr Geburtsjahr ist zweifelsfrei belegt. Der Fan-Account @family.madridista, der den "Real Madrid"-Spielerfrauen gewidmet ist, schreibt, sie sei 1993 geboren. Im gleichen Jahr wie ihr Mann Antonio Rüdiger, der am 3. März 1993 zur Welt kam. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler gehört auf dem Platz zu den präsentesten Spielern der Nationalmannschaft. In manchen Situationen reagierte das Fußballtalent in der Vergangenheit impulsiv, wofür er sich bereits öffentlich entschuldigt hat.

Laura Rüdiger bleibt konsequent privat Über ihren Alltag mit Antonio Rüdiger ist öffentlich kaum etwas bekannt. Auch über die Familie gibt es nur wenig EInblicke. Die Geburtsdaten der Kinder finden sich auf der genannten Insta-Fan-Seite von "Real Madrid": Djamal Sahr wurde im Februar 2020 geboren, seine Schwester Aaliyah Trophy nur rund 15 Monate später. Auf seinem offiziellen Tiktok-Account @toniruediger zeigte der Fußball-Star kürzlich seine Kinder während eines Flugs in der Business Class. Beide trugen Kopfhörer und schauten Tablet. Laura Rüdiger war nicht zu sehen.