Ganz privat zur WM Lena Wurzenberger: Wer ist die Frau von Bundestrainer Julian Nagelsmann? Veröffentlicht: Vor 49 Minuten von Tina Lilian Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger. Bild: HMB-Media

Ihr Kennenlernen sorgte für Schlagzeilen, doch seit diesem Jahr ist Lena Wurzenberger auch offiziell die Frau an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Was über die Sportjournalistin bekannt ist.

Die Sportjournalistin und der Fußball-Trainer: Erstes Treffen am Arbeitsplatz Über die frühen Jahre von Lena Wurzenberger ist wenig bekannt. In Bayern aufgewachsen, entscheidet sich die heute 33-Jährige für eine journalistische Laufbahn. Ihr Interesse für Sport und aktuelle Berichterstattung führt sie in die Redaktion der Boulevardzeitung BILD. Als Sport-Reporterin berichtet sie für den Profifußball und begleitet unter anderem den FC Bayern München. Dort lernt sie Julian Nagelsmann kennen, der den Rekordmeister von 2021 bis 2023 trainiert. Es funkt zwischen den beiden und 2022 wird die Beziehung öffentlich bekannt. Nagelsmann ist zu dieser Zeit frisch getrennt von seiner ersten Ehefrau Verena, mit der er seit der Schulzeit liiert war. Doch nicht nur deswegen sorgt die brisante Situation für Aufregung in den Medien. Aufgrund der Liebesbeziehung ist eine objektive Berichterstattung von Wurzenberger über den FC Bayern nicht mehr möglich. Die Journalistin muss einen neuen Weg einschlagen.

Von der BILD zu BMW: Berufliche Neuorientierung für Lena Wurzenberger Die Konsequenz der Romanze erfolgt schnell: Noch im selben Jahr wird Lena Wurzenberger von der Berichterstattung im Sport-Umfeld abgezogen und innerhalb der BILD-Redaktion versetzt. Sie bleibt in der bayerischen Landeshauptstadt, ist aber nun als Polizeireporterin für die Boulevardzeitung im Einsatz. Doch kurze Zeit später verlässt sie den Springer-Verlag endgültig und öffnet ein neues berufliches Kapitel in ihrem Leben. Seit 2023 ist Lena Wurzenberger in der Unternehmenskommunikation von BMW tätig.

Hochzeit, Heimat und Familie: Lena und Julian heiraten Im Januar 2026 heiraten Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann. Die Zeremonie ist privat, eine öffentliche Berichterstattung gibt es nicht. Das Paar soll sich in Leogang im Salzburger Land das Ja-Wort gegeben haben, ganz traditionell in Tracht. Nicht weit entfernt befindet sich das neu gekaufte Haus von Lena und Julian: In Fieberbrunn im Bezirk Kitzbühel besitzen sie ein 1,75 Millionen teures Anwesen. Eigene Kinder hat Lena Wurzenberger nicht, doch Julian Nagelsmann bringt Sohn Maximilian (geboren 2015) und eine 2020 geborene Tochter mit in die Beziehung.

Lena Wurzenberger privat: Zurückgezogen, aber immer an der Seite ihres Mannes Wie auch die Hochzeit ist das Privatleben von Lena Wurzenberger weitgehend von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Sie gilt als eher zurückhaltende Persönlichkeit, ihre Social Media Profile sind privat. Nur selten ist sie mit ihrem Ehemann abseits vom Fußballfeld zu sehen, der Pferdesport soll ein gemeinsames Hobby sein. Zum Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 lässt Lena Wurzenberger einen seltenen Einblick in ihren Privatbereich zu. Der DFB stellt auf seinem Instagram Profil jeden Spieler in einem kurzen Video vor, mit emotionalen Worten von Freunden und Familienmitgliedern. Auch der Bundestrainer bekommt Glückwünsche und neben rührenden Wünschen von seinen Kindern kommt auch Ehefrau Lena zu Wort. Hinterlegt mit seltenen privaten Bildern hört man sie sagen: "Hi Schatz! Ich wünsche dir für die WM natürlich ganz ganz viel Glück."

“Denk immer an einen deiner Lieblings- und auch Leitsätze: Mut ist ein Anagram von Glück! Lena Wurzenberger zu ihrem Mann Julian Nagelsmann