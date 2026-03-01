Preisverleihung
"Marty Supreme": Ein Oscar-Sieg für Timothée Chalamet könnte alles verändern
Veröffentlicht:von Anna Pötsch
Er ist einer der größten Schauspieler seiner Generation und in diesem Jahr mit seiner Performance als Marty Mauser in "Marty Supreme" zum zweiten Mal in Folge als Bester Hauptdarsteller für den Oscar nominiert. Das würde sein Sieg bedeuten.
Imagewandel oder Method-Acting?
Ob von Fans oder Hollywoodgrößen - von vielen wird Schauspieler Timothée Chalamet liebevoll "Timmy" genannt. Das liegt nicht nur an seinem Rap-Alter-Ego "Timmy Tim", sondern vor allem daran, wie nahbar er bislang galt. Zuletzt zeigte er sich jedoch von einer ganz anderen Seite.
Bei seinem Sieg bei den "SAG Awards" im Februar 2025 für seine Rolle als Bob Dylan in "A Complete Unknown" betonte er, dass es sein Ziel sei, einer der Größten in Hollywood zu werden. Schauspieler wie "Der Pate"-Star Marlon Brando und Daniel Day-Lewis, der bis heute als der "best to ever do it" gilt, seien für ihn eine wichtige Quelle der Inspiration.
Wie Timothée Chalamet "Marty Supreme" zum Mega-Hit machte
Ob er hier wohl noch zu tief in der Rolle der fiktionalen Tennislegende Marty Mauser steckte? Dieser ist – genau wie seine Rede und die Pressetour zu "Marty Supreme" - nämlich alles andere als bescheiden.
Ein verfrühtes Screening der ersten 30 Minuten in New York City, ein geleakter Zoom-Call von Timothée Chalamet mit der Produktionsfirma A24, 250-Dollar-"Marty Supreme"-Jacken überall, ein Refrain in einem Rap-Song und vieles mehr:
Die 70-Millionen-Dollar-Produktion mit unkonventionellen Methoden zu vermarkten und das Publikum pünktlich zu Weihnachten in die Kinos zu locken, wurde kurzerhand zur Hauptaufgabe des Schauspielers und Social-Media-Experten. Mit Erfolg: "Marty Supreme" spielte weltweit rund 150 Millionen Dollar ein und wurde damit A24s bislang größter Hit.
Räumt Timothée bei den Oscars 2026 ab?
Keine falsche Bescheidenheit also. Doch gewinnt er auch den Oscar für seine Performance? Das bleibt abzuwarten. Verdient wäre es, meinen viele. Einen Rekord würde es dem gebürtigen New Yorker jedoch nicht einbringen. Bislang ungeschlagen als jüngster Gewinner des Academy Awards in der Kategorie Bester Hauptdarsteller ist Adrien Brody, der den begehrten Preis im Alter von nur 29 Jahren für seine Performance in "Der Pianist" mit nach Hause nahm. Auch was die Zahl seiner Nominierungen vor seinem 31. Lebensjahr angeht, schrammt Chalamet knapp am Rekord einer Legende vorbei: Marlon Brando.
Während Timothée Chalamet mit "Call Me By Your Name", "A Complete Unknown" und "Marty Supreme" in diesem Jahr zum dritten Mal auf den Oscar als Bester Hauptdarsteller hofft, war Brando für "Die Faust im Nacken" („On the Waterfront“) im Alter von 30 Jahren bereits zum vierten Mal nominiert – sogar in Folge.
Timothée Chalamet: Führt er Hollywood in eine neue Ära?
Doch ein Oscar-Sieg ist ein Oscar-Sieg. Sein Talent und seine schauspielerische Vielschichtigkeit - gestützt durch strategischen Karriere-Entscheidungen und die bewusste Mitarbeit an hochqualitativen, künstlerischen Projekten statt großen Studioproduktionen - würde mit dem Titel wohl niemand mehr infrage stellen.
Mit seiner Nominierung für "Marty Supreme" zählt Timothée Chalamet zu den jüngsten Schauspielern aller Zeiten mit drei Oscar-Nominierungen in der Kategorie Bester Hauptdarsteller. Das macht ihm so schnell keiner nach.
Darüber hinaus gilt er als Stilikone und hat mit seiner schmalen Figur und seinem markanten Gesicht den Look des klassischen Hollywood-Schönlings neu definiert.
Läutet ein Sieg von Timothée Chalamet einen Generationenwechsel in Hollywood ein? Wenn ja, dann steht er definitiv an der Spitze. Noch vor "Call Me By Your Name" - sieh dir Timothée Chalamet in "Feinde - Hostiles" an:
