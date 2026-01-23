Die Skiflug-WM ist gestartet. Wann du die Skispringer heute im kostenlosen Livestream anschauen kannst, erfährst du hier.

Die Weltmeisterschaft im Skispringen wird am Freitag, den 23.01.2026 auf Eurosport 1 und im kostenfreien Livestream auf Joyn gezeigt. Los geht’s um 15:45 Uhr. Ob Smartphone, Tablet, Smart-TV oder PC – auf der Streaming-Plattform seht ihr die komplette Sendung bequem auf dem Endgerät eurer Wahl.

So siehst du die kostenlosen Livestreams von der Skiflug-WM über Joyn auf dem Handy oder Tablet

Um den Livestream der Skiflug-WM auf Joyn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass du die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert hast – also entweder auf deinem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV.

Hast du ein Android-Endgerät, findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store. Für iPhone oder iPad ist sie über den Apple App Store installierbar. Du willst Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV streamen? Das ist derzeit mit Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV möglich.