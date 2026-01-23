zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Skispringen

Skiflug-WM 2026 heute - der Zeitplan in Oberstdorf: Übertragung live im Free-TV und im kostenlosen Livestream

Die Skiflug-Weltmeisterschaft in Oberstdorf findet vom 22. Januar bis 25. Januar statt.

Bild: IMAGO/Nordphoto

Die Skiflug-WM ist gestartet. Wann du die Skispringer heute im kostenlosen Livestream anschauen kannst, erfährst du hier.

Wann und wo kannst du heute die Skiflug-WM 2026 streamen?

Die Weltmeisterschaft im Skispringen wird am Freitag, den 23.01.2026 auf Eurosport 1 und im kostenfreien Livestream auf Joyn gezeigt. Los geht’s um 15:45 Uhr. Ob Smartphone, Tablet, Smart-TV oder PC – auf der Streaming-Plattform seht ihr die komplette Sendung bequem auf dem Endgerät eurer Wahl.

Alle Fakten zur Skifliegen-Weltmeisterschaften in Oberstdorf im TV und Livestream

Datum: 23.01.2026

Übertragung: Eurosport 1-Livestream auf Joyn

Länge: 135 Minuten (von 15:45 bis 18:00 Uhr)

In HD: Nein

Wiederholungen der aktuellen Sendung:

  • 23.01.2026, 23:15 Uhr im Eurosport-Livestream auf Joyn

