Skispringen
Skiflug-WM 2026 heute - der Zeitplan in Oberstdorf: Übertragung live im Free-TV und im kostenlosen Livestream
Aktualisiert:
Die Skiflug-WM ist gestartet. Wann du die Skispringer heute im kostenlosen Livestream anschauen kannst, erfährst du hier.
Wann und wo kannst du heute die Skiflug-WM 2026 streamen?
Die Weltmeisterschaft im Skispringen wird am Freitag, den 23.01.2026 auf Eurosport 1 und im kostenfreien Livestream auf Joyn gezeigt. Los geht’s um 15:45 Uhr. Ob Smartphone, Tablet, Smart-TV oder PC – auf der Streaming-Plattform seht ihr die komplette Sendung bequem auf dem Endgerät eurer Wahl.
Alle Fakten zur Skifliegen-Weltmeisterschaften in Oberstdorf im TV und Livestream
Datum: 23.01.2026
Übertragung: Eurosport 1-Livestream auf Joyn
Länge: 135 Minuten (von 15:45 bis 18:00 Uhr)
In HD: Nein
Wiederholungen der aktuellen Sendung:
23.01.2026, 23:15 Uhr im Eurosport-Livestream auf Joyn
So siehst du die kostenlosen Livestreams von der Skiflug-WM über Joyn auf dem Handy oder Tablet
Um den Livestream der Skiflug-WM auf Joyn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass du die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert hast – also entweder auf deinem Smartphone, Tablet oder dem Smart-TV.
Hast du ein Android-Endgerät, findest du die Joyn App ganz einfach im Google Play Store. Für iPhone oder iPad ist sie über den Apple App Store installierbar. Du willst Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV streamen? Das ist derzeit mit Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV möglich.
Kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem PC schauen
Du kannst Joyn auch in jedem Internet-Browser nutzen. Bei einigen Sendern brauchst du dafür nur eine Registrierung. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.
+++ Dieser Vorschautext wurde auf Basis von aktuellen TV-Daten generiert und redaktionell geprüft. +++
