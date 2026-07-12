How you doin? So hast du Joey aus "Friends" noch nie gesehen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Nicola Schiller Was würde Joey aus "Friends" (l.) wohl zu dieser erotischen Seite von Matt LeBlanc sagen? Bild: IMAGO / Everett Collection; Tiberius Film

Vor Joey war Kyle: In dieser erotischen Drama-Serie siehst du eine ganz andere Seite von Matt LeBlanc.

Mit der Kultserie "Friends" hat Matt LeBlanc seinen Durchbruch geschafft. Doch bevor er zu Joey Tribbiani wurde, war er in diversen anderen TV-Serien zu sehen - unter anderem als Gast-Star in drei Folgen von "Eine schrecklich nette Familie. Als Kellys Freund Vinni Verducci bekam er sogar später ein eigenes Spin-off. Gehen wir noch weiter in Matt LeBlancs Filmografie zurück, gibt es da eine weitaus unbekanntere Serien-Perle. "Red Shoe Diaries - Erotische Tagebücher" ist wie der Name schon vermuten lässt eine erotische Dramaserie. und zwar aus dem Jahr 1992 - zwölf Jahre vor dem "Friends"-Durchbruch.

Matt LeBlancs erster Auftritt in "Eine schrecklich nette Familie" Ganze Folge Eine schrecklich nette Familie Es liegt mir auf der Zunge … Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.09.2025 • 23 Min Link kopieren Teilen

Worum geht's in "Red Shoe Diaries"? Der Architekt Jake (David Duchovny) sehnt sich danach, das geheime Leben seiner verstorbenen Verlobten zu verstehen. Um Antworten zu finden, bittet er in einer Zeitungs-Anzeige unbekannte Frauen darum, ihm ihre leidenschaftlichen, geheimnisvollen und intimen Tagebucheinträge zu schicken. Jede Folge behandelt eine andere pikante Geschichte. In Staffel 1, Folge 6 "Im Taumel der Sinne" spielt Matt LeBlanc Kyle, einen jungen Kurier-Fahrer, der schon beim ersten Aufeinandertreffen ein Auge auf die hübsche Vorzimmerdame Trudy (Nina Siemaszko) geworfen hat. Diese zeigt ihm vorerst die kalte Schulter, schnell wird aber klar, dass sie ihn auch gut findet. Allerdings gibt es noch einen zweiten Liebes-Anwärter: den gestandenen Geschäftsmann Philip (Tchéky Karyo). Der Balance-Akt zwischen den beiden Männern wird zunehmend anstrengender. Für wen wird sie sich am Ende entscheiden? Wenn du Joey mal in einer völlig anderen - und nicht ganz jugendfreien - Rolle sehen willst, lohnt sich die Folge "Red Shoe Diaries" auf jeden Fall. So viel sei verraten, es wird viel gehaucht, geflüstert und gestöhnt.

Joey ganz anders In "Friends" ist Joseph "Joey" Tribbiani ein charmanter Kerl, Typ Golden Retriever. Er ist zwar nicht die hellste Kerze auf der Torte, das macht ihn aber umso liebenswerter. Beruflich versucht er sich als Schauspieler in Werbespots, B-Movies und anderen fragwürdigen Produktionen durch New York City zu schlagen, obwohl er eigentlich vom großen Durchbruch in Hollywood träumt. In "The Red Shoe Diaries" erfahren wir kaum etwas über seine Rolle. Er ist jung, er sieht gut aus, er fährt ein cooles Rennrad. Was er neben seinen Kurier-Diensten macht, erfahren wir ebenso wenig, wie seinen vollen Namen. Na gut … zugegeben, viel Text hat Kyle sowieso nicht - er ist die knapp 30 Minuten eher mit anderen Dingen beschäftigt.