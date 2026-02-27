Vom Punk-Mädchen zur TV-Ermittlerin Vor 29 Jahren im "Tatort": So sah "Salzburg-Krimi"-Star Anna Loos früher aus Veröffentlicht: Vor 33 Minuten Musikerin und Schauspielerin Anna Loos 2025 im "Kölner Treff". Bild: Sven Simon

Starke Frauenfiguren, Authentizität und eine unverwechselbare Präsenz - dafür steht Anna Loos seit Jahren im deutschen Fernsehen. Heute kennst du sie als Ermittlerin der Reihe "Helen Dorn", doch ihr Profil als Charakterdarstellerin zeichnete sich schon früh ab.

Kölner "Tatort" als Karrieresprungbrett Geboren am 1970 in Brandenburg an der Havel, wuchs Anna Loos in der DDR auf. Schon mit sechs Jahren erhielt sie Ballettunterricht. Später folgen Gesangsunterricht und Auftritte in einer Punkband - ein Hinweis auf ihren Wunsch nach künstlerischer Freiheit. Nachdem ihr trotz bestandener Prüfung ein Musikstudium verwehrt wurde, floh sie 1988 in den Westen. Ihr Kinodebüt gab Anna Loos 1998 in "Das Mambospiel" von Michael Gwisdek. Einem Millionenpublikum wurde sie durch ihre Rolle als schlagfertige Sekretärin Lissy Pütz im Kölner "Tatort" bekannt. Von 1997 bis 2000 und erneut 2007 (sowie Gastauftritte 2012) gehörte sie zum Team um die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Mit Witz und Charme prägte sie den Alltag im Kölner Präsidium und legte den Grundstein für ihre weitere Karriere.

"Tatort" Köln 1997: Das Ermittler-Team Klaus J. Behrendt (r.), Anna Loos und Dietmar Bär. Bild: imago images/United Archives 109431388

Kühle Eleganz in "Anatomie" Mit dem Thriller "Anatomie" feierte Anna Loos 2000 einen großen Kinoerfolg. An der Seite von Franka Potente, die die ehrgeizige Medizinstudentin Paula Henning spielte, verkörperte Loos ihre Kommilitonin Gretchen. Während Potentes Figur zunehmend gegen die Machenschaften einer geheimen Studentenverbindung rebelliert, bewegt sich Gretchen näher am elitären Umfeld der Universität. Außerdem war Loos in "Höllische Nachbarn - Nur Frauen sind schlimmer" zu sehen, der Fortsetzung der erfolgreichen Komödie "Höllische Nachbarn", in der sie bereits 1998 mitgewirkt hatte.

Paula Henning (Franka Potente) und Gretchen (Anna Loos) in dem Film "Anatomie" von 1999. Bild: imago/United Archives 61480354

Beziehungsstart mit Jan Josef Liefers Für ihre intensive Darstellung der Rocksängerin Rita im TV-Drama "Halt mich fest!" (2000) wurde Anna Loos beim Fernsehfilm-Festival Baden-Baden mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet. Nachdem der frühere Bandkollege Freddi (Lars Rudolph) sich das Leben nimmt, begegnen sich Rita und Gitarrist Johnny (Jan Josef Liefers) bei der Beerdigung wieder. Die beiden waren einst ein Paar. Nun verlässt Rita Mann und Kind, um mit Johnny die Band "Lovely Rita and her Johnny Guitars" zu reaktivieren.

Im rockigen Streetstyle: Anna Loos an der Seite von Partner Jan Josef Liefers um 2000. Bild: IMAGO/United Archives 0263330468

Auch privat stimmte die Chemie bei Anna Loos und Jan Josef Liefers, die 2004 heirateten. 2002 wurde ihre erste Tochter Lilly geboren, 2008 Tochter Lola Liefers. Auf ihrem Instagram-Kanal @anna.loos teilt die 55-Jährige mitunter persönliche Einblicke in ihr Leben - zuletzt auch ein Hochzeitsfoto. Für "Es liegt was in der Luft" sowie "Böseckendorf - Die Nacht, in der ein Dorf verschwand" standen beide 2010 erneut zusammen vor der Kamera. Neben der Schauspielerei war Anna Loos von 2006 bis 2019 Frontfrau der Band Silly und verfolgte anschließend eigene musikalische Projekte. 2023 wurde Jan Josef Liefers bei "The Masked Singer" in Folge 1 als Känguru enttarnt, Anna Loos in Folge 3 als Seepferdchen.

Paraderolle der Helen Dorn Die ZDF-Krimireihe "Helen Dorn" mit Anna Loos in der titelgebenden Rolle der LKA-Ermittlerin läuft seit 2014 und soll 2026 weiter fortgesetzt werden. In "Der Salzburg Krimi - Tod am Wolfgangsee" (2026), ein Spin-off der "Meiberger"-Filme, spielt Loos außerdem die Universitäts-Dekanin Andrea Breuer, Partnerin des Psychologen Thomas Meiberger (Fritz Karl). Als Insiderin der Medizin-Fakultät ist Breuer zentral in die Fälle verstrickt.