Natur zur Primetime Wechsel zur ARD: Dirk Steffens wird Moderator von "Erlebnis Erde" Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von C3 Newsroom Wissenschaftsjournalist und Moderator Dirk Steffens reist künftig für die ARD-Reihe "Erlebnis Erde" durch exotische Regionen. Bild: Focke Strangmann / dpa

Neues Revier für einen erfahrenen Naturjournalisten: Dirk Steffens moderiert künftig "Erlebnis Erde". Sein Auftakt führt ihn nach Südafrika.

"Die Natur zu verstehen, war nie so wichtig wie heute." Diese Meinung vertritt der bekannte Moderator Dirk Steffens. In seiner neuen setzt er das nun um: Ab April wird er durch die ARD-Tier- und Naturdoku-Reihe "Erlebnis Erde" führen.

Wanderer in der Wildnis Das Themengebiet nach dem Wechsel ist für den beliebten Moderator alles andere als neu. Dirk Steffen steht seit Jahren für Naturdokus im deutschen TV. Lange Zeit führte er die Zuschauer:innen in der ZDF-Reie "Terra X: Faszination Erde" durch exotische Regionen. Danach war er für RTL tätig. Nun steht ein neuer Wechsel an.