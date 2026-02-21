Natur zur Primetime
Wechsel zur ARD: Dirk Steffens wird Moderator von "Erlebnis Erde"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Neues Revier für einen erfahrenen Naturjournalisten: Dirk Steffens moderiert künftig "Erlebnis Erde". Sein Auftakt führt ihn nach Südafrika.
"Die Natur zu verstehen, war nie so wichtig wie heute." Diese Meinung vertritt der bekannte Moderator Dirk Steffens. In seiner neuen setzt er das nun um: Ab April wird er durch die ARD-Tier- und Naturdoku-Reihe "Erlebnis Erde" führen.
Wanderer in der Wildnis
Das Themengebiet nach dem Wechsel ist für den beliebten Moderator alles andere als neu. Dirk Steffen steht seit Jahren für Naturdokus im deutschen TV. Lange Zeit führte er die Zuschauer:innen in der ZDF-Reie "Terra X: Faszination Erde" durch exotische Regionen. Danach war er für RTL tätig. Nun steht ein neuer Wechsel an.
Neue exotische Abenteuer
"Erlebnis Erde" läuft wöchentlich im Ersten. Mit dem vielfach ausgezeichneten Natur- und Wissenschaftsjournalisten bekommt das bisher moderationslose Format erstmals ein Gesicht. Zum Auftakt am 27. April um 20:15 Uhr reist Dirk Steffens durch den Kruger Nationalpark. In Südafrikas bekanntestem Schutzgebiet trifft er sich mit Menschen, die dort seit 100 Jahren die Natur schützen. Dazu kommen natürliche Begegnungen mit der faszinierenden Tierwelt des berühmten Parks.
