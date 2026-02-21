Die größten Wrestling-Fehden
"WWE Rivals" Sendetermine: 16 neue Folgen laufen auf Deutsch auf Joyn und ProSieben MAXX
Aktualisiert:von Andreas Maciejewski
Nachschub für Wrestling-Fans: Der Free-TV-Sender ProSieben MAXX und der Streaming-Dienst Joyn haben angekündigt, 16 neue Folgen der Doku-Reihe "WWE Rivals" auf Deutsch produzieren zu lassen. Die Sendetermine stehen bereits fest.
Heute läuft "WWE Smackdown" hier im Joyn-Livestream
"WWE Rivals": Neue Folgen mit Legenden und aktuellen Stars
Die aktuellen und ehemaligen Mega-Stars der WWE (World Wrestling Entertainment) sind bald wieder in einer Doku-Reihe auf ProSieben MAXX und Joyn zu sehen: Hulk Hogan und der Ultimate Warrior waren Ikonen der Siebziger- und Neunzigerjahre. Shawn Michaels und Triple H waren zwei der Gesichter der populären "Attitude Era" der Neunziger und der Zweitausender. Heutzutage sind Roman Reigns und Seth Rollins die Aushängeschilder der größten Wrestling-Liga der Welt. In der Doku-Reihe "WWE Rivals" dürfen Fans ihre epischen Fehden noch einmal nacherleben.
In früheren Staffeln wurden unter anderem die Rivalitäten von The Rock mit John Cena oder Bret "The Hitman" Hart mit "Stone Cold" Steve Austin thematisiert. Nun bekommen WWE-Fans Nachschub.
Sendetermine der neuen Staffel stehen bereits fest
Wie WWE-Kommentator Sebastian Hackl auf Facebook bestätigte, werden derzeit 16 neue Folgen auf Deutsch produziert. Dabei handelt es sich wohl um Episoden der Staffeln 4 und 5, die 2024 und 2025 in den USA ausgestrahlt wurden. Hackl nennt die Begegnungen Ric Flair gegen Dusty Rhodes (Staffel 4, Folge 4), Triple H gegen Shawn Michaels (Staffel 5, Folge 4), Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior (Staffel 5, Folge 3) und Roman Reigns gegen Seth Rollins (Staffel 5, Folge 9) als Beispiele.
Die Sendetermine in Deutschland stehen bereits fest. ProSieben MAXX bestätigt gegenüber unserer Redaktion, dass die neuen Folgen vom 12. März bis 9. April 2026 immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf dem Sender ausgestrahlt werden. Diese sind auch auf dem Streaming-Dienst Joyn verfügbar.
"WWE Rivals" im kostenlosen Stream auf Joyn
Wer sich die Zeit bis zu den neuen Episoden verkürzen möchte: Auf Joyn sind auch immer die neuen Folgen der wöchentlichen WWE-Shows "Raw" und "Smackdown" kostenlos und auf Abruf im Stream zu sehen. Auch die Shows der Nachwuchs-Liga NXT haben ihre Heimat auf Joyn.
Dazu sind ältere Folgen von "WWE Rivals" und "WWE-Schatzjäger" verfügbar.
"WWE Rivals" im Joyn-Stream verfügbar
