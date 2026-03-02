Actionreicher Freitag Anime-Filme: Die großen Blockbuster auf ProSieben MAXX im März 2026 Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von C3 Newsroom Actionreicher März: Anime-Fans können sich im März auf packende Film-Highlights freuen. Bild: © BONES / STRANGERS 2007; © 2024 My Hero Academia The Movie Project © K. Horikoshi/Shueisha; © 2023 GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved.

Erlebe packende Film-Highlights: Von Dekus Kampf gegen Dark Might bis zu Conans riskanter U-Boot-Mission. Alle Anime-Kracher im März zur Primetime auf ProSieben MAXX und Joyn!

6. März: Die Animes müssen für Rugby aus dem Programm weichen

13. März: My Hero Academia: World Heroes' Mission

13. März: Sword of the Stranger

20. März: My Hero Academia: You're Next (TV-Premiere)

27. März: Detektiv Conan: Das schwarze U-Boot

Darum geht’s in "My Hero Academia: World Heroes‘ Mission" Im dritten "My Hero Academia"-Spielfilm "World Heroes' Mission" sieht sich die Welt einer globalen Bedrohung durch die Terrororganisation "Humarise" gegenüber. Die Sekte hat es sich zum Ziel gesetzt, alle Menschen mit besonderen Fähigkeiten auszulöschen, und platziert dazu weltweit Bomben mit einem gefährlichen Giftgas, das die Kräfte der Helden außer Kontrolle geraten lässt. Während Japans Profi-Helden und die Schüler der Klasse 1A – allen voran Deku, Bakugo und Todoroki – in einer internationalen Allianz versuchen, die Anschläge zu stoppen, gerät Deku plötzlich selbst ins Visier der Behörden. Zusammen mit dem neuen Verbündeten Rody Soul muss er nicht nur seinen Namen reinwaschen, sondern auch den mysteriösen Anführer der Verschwörung aufhalten, bevor die Zeit für die gesamte Menschheit abläuft.

Darum geht’s in "Sword of the Stranger" In dem bildgewaltigen Historien-Epos "Sword of the Stranger" aus dem Studio Bones wird der junge Kotarō gemeinsam mit seinem treuen Hund Tobimaru unerbittlich von bewaffneten Kämpfern der chinesischen Ming-Dynastie gejagt. Auf der Flucht begegnen sie dem wortkargen Rōnin Nanashi, der sein Schwert aus Reue über seine Vergangenheit mit einer Schnur an der Scheide versiegelt hat. Kotarō engagiert den geheimnisvollen Krieger als Leibwächter, um ihn sicher zu einem fernen Tempel zu geleiten. Was sie nicht wissen: Die Verfolger benötigen das Blut des Jungen für ein grausames Ritual, um ein Elixier der Unsterblichkeit für den chinesischen Kaiser zu brauen. Inmitten von politischen Intrigen und blutigen Kämpfen muss Nanashi seine eigenen Dämonen besiegen und sein Siegel brechen, um Kotarō vor dem Schicksal auf dem Opferaltar zu bewahren.

Darum geht's in "My Hero Academia: You’re Next" Im vierten großen Leinwandabenteuer des Franchise, "My Hero Academia: You’re Next", steht die Gesellschaft der Helden nach den verheerenden Kämpfen gegen die Befreiungsfront am Abgrund. Während Deku und die Klasse 1-A versuchen, die flüchtigen Schurken dingfest zu machen, taucht plötzlich eine mysteriöse, riesige Festung am Himmel auf, die ganze Städte verschlingt. Inmitten des Chaos tritt ein Mann ins Rampenlicht, der dem ehemaligen Friedenssymbol All Might täuschend ähnlich sieht. Doch dieser "Dark Might" ist kein Retter: Er missbraucht das Erbe des Idols, um seine eigene, verdrehte Ordnung zu erzwingen. Gemeinsam mit ihren Mitschüler:innen und neuen Verbündeten müssen Deku, Bakugo und Todoroki alles geben, um den Hochstapler zu stoppen und zu beweisen, was es bedeutet, ein wahrer Held zu sein.