Japan braucht Hilfe! Die Schurkenliga hat dem Land schwer zugesetzt, also macht sich auf die Nummer eins der amerikanischen Helden, "Star and Stripe", gegen alle Regeln auf den Weg. Doch Tomura Shigaraki setzt alles daran, sie aufzuhalten - und bald sieht die Lage schlimmer aus als vorher. Staffel 7 von "My Hero Academia" startet mit einem Donnerschlag.

Darum geht es in der siebten Staffel von "My Hero Academia"

In der vorletzten Staffel der Animeserie ist die Lage denkbar schlecht. Tomura Shigaraki und "All for One" haben im ganzen Land gewaltige Schäden angerichtet und gefährliche Superschurken aus verschiedenen Gefängnissen befreit. Gleichzeitig fühlen sich Anhänger der sogenannten Befreiungsarmee ermutigt, gegen das System der Superhelden zu rebellieren. Und nicht nur das: Angestachelt von "All for One" halten Schurken auf der ganzen Welt die dortigen Helden auf Trab, sodass keine zusätzliche Hilfe nach Japan entsandt werden kann.

Bis auf "Star and Stripe": Die stärkste Heldin der USA wartet nicht ab, welche Befehle vom Weißen Haus kommen, sondern eilt Japan und ihrem Freund All Might zu Hilfe. Doch noch über dem Meer trifft sie auf Shigaraki! Falls das überhaupt noch Shigaraki ist, denn "One for All" ist teilweise mit ihm verschmolzen. Diesen unvorhersehbaren Gegner bringt sogar "Star and Stripe " und ihre Technik "New Order" aus dem Konzept. Am Ende gewinnen Deku und seine Freunde dadurch nur ein wenig mehr Zeit, um sich auf den großen Kampf vorzubereiten.

Du siehst die 21 Folgen der siebten Staffel erstmals auf Deutsch im Free TV ab 10. März 2026 montags bis freitags um 17:35 Uhr und streamst sie natürlich kostenlos online auf Joyn. Dort findest du auch alle Folgen der ersten beiden Staffeln.