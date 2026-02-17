Es werden wieder Finger verspeist
Free-TV-Premiere von "Jujutsu Kaisen" Staffel 2: Achtung! Der Shibuya-Incident steht ProSieben MAXX bevor
Veröffentlicht:von Peter Falan Picha
"Jujutsu Kaisen" kehrt auf ProSieben MAXX und Joyn zurück - und wie! Die zweite Staffel hebt das Tempo auf ein neues Level, indem sie den legendären Shibuya-Arc adaptiert, eine Sequenz von Ereignissen, die den Fans der Serie als schonungslos im Gedächtnis geblieben ist.
"Jujutsu Kaisen" Staffel 2 in der Anime-Night ab dem 20. März ansehen
Staffel eins: Das ist bisher passiert
In der ersten Staffel von "Jujutsu Kaisen" lernten wir Yuji Itadori kennen. Nach dem Verzehr eines mächtigen Fluch-Fingers (lange Geschichte) kommt er zur Jujutsu-Schule, an der er neue Freundschaften schließt, Flüche zu bekämpfen lernt, auf die weiteren 19 Fluchfinger angesetzt wird. Das ist gar nicht mal so einfach, da der mächtige König der Flüche, dem die Finger gehören, ständig von seinem Körper Besitz ergreifen und die Welt ins Chaos stürzen will.
Die erste Staffel hat gezeigt, wie düster, clever sowie emotional "Jujutsu Kaisen" sein kann - und sich mit atemberaubenden Kämpfen einen Platz unter den Anime-Hits der letzten Jahre gesichert hat. Am 20. März feiert die zweite Staffel "Jujutsu Kaisen" ihre Premiere im deutschen Free-TV und auf Joyn. Jeden Freitag siehst du nach dem Animefilm ab 22 Uhr je drei neue Folgen.
So dramatisch wird der Shibuya-Vorfall in Staffel 2
Der erste Abschnitt der Staffel "Der versteckte Schatz" gibt einen Einblick in Gojos Vergangenheit. Er und Geto - zu diesem Zeitpunkt sind sie noch befreundet - bekommen den Auftrag, das "Sternenplasmagefäß" Riko Amanai zu bewachen und sicher zum Zielort zu bringen. Doch das gestaltet sich deutlich schwieriger als erwartet. Denn ein geheimnisvoller Attentäter ohne Fluchkraft lauert ihnen auf. Was dann geschieht, wird die Beziehung zwischen Gojo und Geto für immer verändern.
Im "Shibuya Incident"-Arc springt die Handlung in die Gegenwart. Halloween in Tokio! Im beliebten Bezirk Shibuya an der berühmten großen Kreuzung herrscht wilde, laute Partystimmung. Still, vom Partyvolk unbemerkt, umhüllt ein für normale Menschen nicht wahrnehmbarer Vorhang die Gegend. Niemand kann sie mehr verlassen. Panik breitet sich aus, einige Menschen werden plötzlich in den Bahnhof gesogen.
Zahllose Flüche und Jujuzist:innen treffen dort aufeinander und stellen nicht nur Yuji, sondern das gesamte Team auf die Probe. In dem Chaos spielt Strategie die entscheidende Rolle und doch ... werden Yuji und seine Freunde herbe Verluste erleben. Der "Shibuya Vorfall" entfacht eine actiongeladene, herzzerreißende Kette von Ereignissen, die Fans seit der Manga-Veröffentlichung elektrisiert hat.
Mit Staffel 2 beweist "Jujutsu Kaisen" erneut, warum es zu den größten Anime-Serien der letzten Jahre zählt - mit wuchtiger Action, viel Herz und einem überraschenden Plot. Die neuen Folgen kannst du ab dem 20. März 2026 immer freitags in der Anime-Night auf ProSiebenMaxx anschauen. Eine Warnung vorweg: Es könnte gut sein, dass deine Lieblingscharaktere den Schleier nicht lebend verlassen.
Geht es nach Staffel 2 mit "Jujutsu Kaisen" weiter?
Gute Neuigkeiten: Die neuen Folgen zur dritten Staffel erscheinen seit Januar 2026 bereits im Wochentakt in Japan - und es sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis sie ihren Weg ins deutsche Free-TV finden.
Ohne zu viel zu verraten, knüpft der Plot direkt an die Ereignisse des Shinjuku-Incidents an - nur dieses Mal verschiebt sich die Bühne für den Überlebenskampf quer durch Japan, gesteuert von Kenjakus perfiden Plänen.
Die Staffel deckt den Culling-Games-Arc ab. Dieser gilt als einer der größten, düstersten und strategisch intensivsten Story-Abschnitte des Mangas. Das Tempo lässt also zu keiner Sekunde nach, weshalb verheerende Kämpfe an der Tagesordnung stehen.
