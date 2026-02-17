Es werden wieder Finger verspeist Free-TV-Premiere von "Jujutsu Kaisen" Staffel 2: Achtung! Der Shibuya-Incident steht ProSieben MAXX bevor Veröffentlicht: Vor 46 Minuten von Peter Falan Picha Finster wird's für Yuji und seine Mitstreiter in Staffel 2 von "Jujutsu Kaisen". Bild: © Gege Akutami/Shueisha, JUJUTSU KAISEN Project

"Jujutsu Kaisen" kehrt auf ProSieben MAXX und Joyn zurück - und wie! Die zweite Staffel hebt das Tempo auf ein neues Level, indem sie den legendären Shibuya-Arc adaptiert, eine Sequenz von Ereignissen, die den Fans der Serie als schonungslos im Gedächtnis geblieben ist.

Staffel eins: Das ist bisher passiert In der ersten Staffel von "Jujutsu Kaisen" lernten wir Yuji Itadori kennen. Nach dem Verzehr eines mächtigen Fluch-Fingers (lange Geschichte) kommt er zur Jujutsu-Schule, an der er neue Freundschaften schließt, Flüche zu bekämpfen lernt, auf die weiteren 19 Fluchfinger angesetzt wird. Das ist gar nicht mal so einfach, da der mächtige König der Flüche, dem die Finger gehören, ständig von seinem Körper Besitz ergreifen und die Welt ins Chaos stürzen will. Die erste Staffel hat gezeigt, wie düster, clever sowie emotional "Jujutsu Kaisen" sein kann - und sich mit atemberaubenden Kämpfen einen Platz unter den Anime-Hits der letzten Jahre gesichert hat. Am 20. März feiert die zweite Staffel "Jujutsu Kaisen" ihre Premiere im deutschen Free-TV und auf Joyn. Jeden Freitag siehst du nach dem Animefilm ab 22 Uhr je drei neue Folgen.

So dramatisch wird der Shibuya-Vorfall in Staffel 2 Der erste Abschnitt der Staffel "Der versteckte Schatz" gibt einen Einblick in Gojos Vergangenheit. Er und Geto - zu diesem Zeitpunkt sind sie noch befreundet - bekommen den Auftrag, das "Sternenplasmagefäß" Riko Amanai zu bewachen und sicher zum Zielort zu bringen. Doch das gestaltet sich deutlich schwieriger als erwartet. Denn ein geheimnisvoller Attentäter ohne Fluchkraft lauert ihnen auf. Was dann geschieht, wird die Beziehung zwischen Gojo und Geto für immer verändern. Im "Shibuya Incident"-Arc springt die Handlung in die Gegenwart. Halloween in Tokio! Im beliebten Bezirk Shibuya an der berühmten großen Kreuzung herrscht wilde, laute Partystimmung. Still, vom Partyvolk unbemerkt, umhüllt ein für normale Menschen nicht wahrnehmbarer Vorhang die Gegend. Niemand kann sie mehr verlassen. Panik breitet sich aus, einige Menschen werden plötzlich in den Bahnhof gesogen. Zahllose Flüche und Jujuzist:innen treffen dort aufeinander und stellen nicht nur Yuji, sondern das gesamte Team auf die Probe. In dem Chaos spielt Strategie die entscheidende Rolle und doch ... werden Yuji und seine Freunde herbe Verluste erleben. Der "Shibuya Vorfall" entfacht eine actiongeladene, herzzerreißende Kette von Ereignissen, die Fans seit der Manga-Veröffentlichung elektrisiert hat. Mit Staffel 2 beweist "Jujutsu Kaisen" erneut, warum es zu den größten Anime-Serien der letzten Jahre zählt - mit wuchtiger Action, viel Herz und einem überraschenden Plot. Die neuen Folgen kannst du ab dem 20. März 2026 immer freitags in der Anime-Night auf ProSiebenMaxx anschauen. Eine Warnung vorweg: Es könnte gut sein, dass deine Lieblingscharaktere den Schleier nicht lebend verlassen.