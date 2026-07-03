Auf zur Schatzsuche! Kinostart des Films "Tagebücher der Apothekerin" bekannt - Das verrät der Trailer Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Martin Meyer Fans von Maomao können sich auf ein neues Abenteuer mit ihr freuen. Bild: Hyuganatsu, Imagica Infos/"The Apothecary Diaries"Project

Der erste Trailer für den Kinofilm zu "Die Tagebücher der Apothekerin" ist da. Darin wird das Startdatum verkündet und einige spannende Details zur Handlung sind zu sehen. Erste Fan-Reaktionen zeugen von Begeisterung.

Wann läuft der Kinofilm von "Die Tagebücher der Apothekerin"? Maomao kommt bald auf die große Kinoleinwand! Der Film zu "Die Tagebücher der Apothekerin" hat jetzt ein Startdatum. Noch in diesem Jahr läuft der Streifen in den japanischen Kinos an, das wurde jetzt zusammen mit einem Trailer über X bekanntgegeben. Kinostart ist der 11. Dezember 2026. Der offizielle deutsche Titel ist noch nicht bekannt. Aus dem Japanischen lässt es sich aber übersetzen mit: "Die Tagebücher der Apothekerin: Der Film - Der Schatz der verstorbenen Kaiserin". Auch wann die Geschichte hierzulande zu sehen sein wird, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich ist aber, dass es im Laufe des Jahres 2027 so weit sein wird.

Worum geht es im Film zu "Die Tagebücher der Apothekerin"? Die Handlung des Films ist eine neue Geschichte der Autorin Hyuganatsu. Im Gegensatz zur Anime-Serie basiert sie nicht auf ihrer Light-Novel-Reihe. Es wird also für alle Fans ein brandneues Abenteuer. Der Trailer verrät schon einige Details über die Handlung. Maomao und Jinshi verlassen den Kaiserpalast und begeben sich auf eine Reise, um den Leichnam einer Konkubine in ihre Heimat zurückzubringen. Natürlich steckt noch etwas mehr dahinter. Maomao soll ein Rätsel auflösen, das damit in Zusammenhang steht. Wie man dem Titel entnehmen kann, geht es um einen Schatz, und ein Junge namens Mu Quing scheint der Schlüssel dafür zu sein. Die ersten Fan-Reaktionen zum Trailer sind sehr positiv. Die schön umgesetzten Animationen werden in den Kommentaren vielfach gelobt und viele freuen sich auf eine spannende Schatzsuche mit Maomao.

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